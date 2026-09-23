Житель Самарской области чуть не задушил жену и угрожал застрелить сына

В Самарской области вынесли приговор жителю Нефтегорского района, который устроил вооруженный скандал с родными и прятал дома боеприпасы. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Конфликт разгорелся дома после застолья. Пьяный мужчина набросился на супругу и начал ее душить, угрожая убийством. На этом дебошир не остановился — он взял ружье и отправился в дом к собственному сыну, выкрикивая угрозы.

Позже во время обыска у сельчанина нашли 136 патронов, которые он хранил незаконно. На мужчину завели уголовные дела по двум эпизодам: за угрозы убийством и за незаконное хранение боеприпасов.

В суде жена простила агрессора, поэтому уголовное преследование по факту нападения на нее закрыли за примирением сторон. За угрозы сыну и патроны Нефтегорский районный суд приговорил мужчину к полутора годам ограничения свободы. Ему запрещено менять место жительства и выезжать за пределы района без разрешения надзорных органов.

Приговор пока не вступил в законную силу.