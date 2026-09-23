Работодателю из Самарского региона предстоит выплатить штраф в размере более 7 млн рублей за мигрантов

Сотрудниками Управления по вопросам миграции областного главка МВД совместно с коллегами из территориальных органов внутренних дел Самарской области на регулярной основе проводятся проверочные мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства.

Так, весной текущего года во время проведения рейда на территории тепличного комплекса в Волжском районе, полицейскими установлен недобросовестный индивидуальный предприниматель, который незаконно привлёк к трудовой деятельности 58 иностранных граждан.

В отношении 26-летнего работодателя сотрудники органов внутренних дел составили протоколы об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства».

В отношении иностранных работников полицейскими собраны материалы, предусмотренные ст. 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации». По результатам рассмотрения принято решение о назначении каждому из правонарушителей административного штрафа в размере 2 000 рублей и об административном выдворении 5 иностранных граждан.

Волжский районный суд Самарской области доказательства, собранные полицейскими, признал достаточными и вынес работодателю постановление о наложении административных штрафов, общая сумма которых составила более 7 миллионов рублей.

Сотрудники полиции обращают внимание на то, что профилактические мероприятия на территории Самарской области проводятся на постоянной основе. Обо всех фактах нарушения законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 112.