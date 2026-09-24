В Госдуме предложили выдавать школьникам продуктовые сертификаты

Депутат Госдумы от ЛДПР Валерий Селезнев предложил ввести продуктовые сертификаты для школьников, получающих бесплатное питание, на время летних каникул. О подобной инициативе он рассказал в беседе с РИА Новости.

«Если ребенок из семьи с небольшим доходом бесплатно питается в школе, 1 июня потребность семьи в этой помощи никуда не исчезает. Просто школьная столовая закрывается, и все расходы на питание на три месяца полностью переходят на родителей», — отметил он.

Поэтому Селезнев предлагает автоматически начислять продуктовый сертификат на июнь, июль и август школьникам из семей, которые уже признаны нуждающимися.

По словам законотворца, право на получение сертификата предлагается определить по нуждаемости семьи, а размер сертификата — привязать к стоимости бесплатного школьного питания в конкретном регионе.

Селезнев подчеркнул, что продуктовый сертификат нельзя будет получить наличными или потратить на товары, не входящие в утвержденный перечень продуктов.