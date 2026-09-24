В Самарской области пройдёт «Битва борщей»

26 сентября на ферме «Основание» в селе Ташла Ставропольского района состоится гастрономическое шоу «Битва борщей».

По информации организаторов, несколько поваров из ресторанов-партнёров одновременно сварят свои версии борща. Гости смогут попробовать все варианты, оставить голос за понравившийся и таким образом повлиять на результат народного голосования, тогда как жюри выставит собственные оценки.

Ожидаются дискуссии о свёкле, моркови и капусте, о том, кто как режет овощи и что добавляет в бульон. Параллельно в программе заявлены литературное чтение, живая музыка, большая овощная ярмарка с наборами «всё для борща» в одной сетке и детская анимация.

Мероприятие пройдёт с 11:00 до 15:00. Стоимость билетов составляет 700 рублей для детей до 14 лет и 900 рублей для взрослых. Дети до трёх лет могут посетить событие с родителем без оплаты.

Полноценное питание, кафе и перекусы оплачиваются отдельно через фермерское кафе, пишет Обоз-инфо.

Фото pxhere.com.