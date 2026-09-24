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2ГИС запустил оплату общественного транспорта в Самаре по геопозиции

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2ГИС запустил оплату общественного транспорта в Самаре по геопозиции

Оплачивать проезд в общественном транспорте Самары теперь можно прямо в приложении 2ГИС. На основе геопозиции (местоположения) пользователя сервис предложит выбрать маршрут и тариф — для оплаты потребуется пара кликов. Это быстро и удобно — не нужно идти к терминалу или передавать наличные.

2ГИС стал первым картографическим сервисом в России, который запустил оплату проезда в общественном транспорте по геопозиции. Впервые эта функция появилась в 2025 году в Костроме и с тех пор расширяет свою географию — сегодня поездки на городском транспорте с помощью 2ГИС оплачивают в двух десятках городов РФ, например, во Владивостоке, Ярославле, Нижнем Новгороде (метро), Санкт-Петербурге (трамваи) и других городах. Самара стала одним из первых городов-миллионников, где функция появляется на всех доступных в городе видах общественного транспорта.

 

Оплата по геопозиции доступна в транспортных средствах МП «Трамвайно-троллейбусное управление», ООО «Самара Авто Газ» и ООО «Ирбис». Сервис позволит оплачивать поездку без передачи наличных и прикладывания карты к терминалу – достаточно смартфона с доступом в интернет.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно открыть меню «Проезд» в приложении в разделе общественного транспорта и нажать кнопку «Оплатить проезд» — 2ГИС сам определит местоположение и подскажет подходящие маршруты с актуальными тарифами. Можно выбрать маршрут и вручную: достаточно ввести его бортовой номер (указан в салоне транспорта) в строку поиска. Деньги спишутся с заранее привязанной банковской карты. После оплаты пассажир получит электронный билет в приложении — при необходимости его можно показать контролёру.

«Мы развиваем 2ГИС не только как навигационный сервис, но и как помощника в повседневной городской жизни. Возможность оплатить проезд прямо в приложении — это ещё один шаг к тому, чтобы сделать перемещение по городу проще и удобнее. Новый способ оплаты проезда успешно работает в разных городах, а мы продолжаем расширять географию функции», — отметил Сергей Кириллов, руководитель продукта «Транспорт» в 2ГИС.

Оплата проезда в общественном транспорте Самары доступна в актуальной версии приложения 2ГИС для iOS и Android.


 

Теги: Городской транспорт

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