Ассоциация поддержки чтения будет создана в Самаре

25 сентября в Центральной городской библиотеке им. Н.К. Крупской состоится первая встреча Самарской ассоциации поддержки чтения — культурно-просветительского объединения читающих людей. Ассоциация учреждена Самарской муниципальной информационно-библиотечной системой и Самарским университетом им. академика С.П. Королёва.

Программа дня:

11:00 — конференция по медленному чтению с выступлением профессора Александра Нестерова и мастер-классом «Почему полезно спотыкаться, или Жизнь с синдромом папы Карло» от Ирины Коган;

13:00-14:00 — мастер-классы «Послушайте!» и «Мастерская нежных смыслов» по чтению для детей и подростков (6+);

17:30-19:00 — баттл «Зачем читать книги, если можно их не читать?» (16+) — интеллектуально-юмористическое состязание команд «Читатели» и «Нечитатели». Зарегистрироваться можно на сайте: smibs-event.timepad.ru/event/4201...

19:00 — в Колонном зале торжественная программа открытия Ассоциации поддержки чтения. Вход свободный.

Подробная программа — на сайте СМИБС: smibs.ru/opening-of...