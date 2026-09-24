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Стартовал новый сезон конкурса первичек Движения Первых

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Стартовал новый сезон конкурса первичек Движения Первых

Стартовал четвертый сезон конкурса первичных отделений Движения Первых. Подать командную заявку можно до 11 ноября 2026 года. Проект продлится весь учебный год и объединит ребят для создания социально значимых инициатив. По итогам состязания не менее 2 000 организаций-победителей со всей России получат денежные премии, которые смогут направить на покупку оборудования, оформление своих пространств и реализацию проектов.

«Новый сезон Конкурса первичных отделений Движения Первых – это масштабная поддержка молодёжных инициатив во всех регионах страны. За три года конкурс сплотил уже более 380 тысяч участников по всей стране. В новом сезоне мы определим более 2 тысяч победителей в трёх номинациях с денежными премиями до миллиона рублей, которые ребята смогут направить на создание современных молодёжных пространств и развитие своих проектов. Для участия в Конкурсе первичных отделений не требуются специальные знания и дополнительные ресурсы. Важно, что это не просто соревнование, а возможность заявить о себе, воплотить идеи в жизнь и получить поддержку для их реализации. Присоединяйтесь, принимайте вызовы партнёров и меняйте мир вокруг себя!» – отметил Герой России, выпускник президентской кадровой программы «Время героев», Председатель Правления Движения Первых Артур Орлов.

В новом сезоне участникам доступны три номинации: «Лига открытий» для первичных отделений в детских центрах, учреждениях культуры, спорта
и дополнительного образования; «Лига возможностей» для школ, СПО и вузов и «Первая лига» для победителей прошлого сезона и опытных команд.

Состав команды в номинациях «Лига возможностей» и «Первая лига» должен включать от 7 до 20 участников первичного отделения, в том числе не менее 5 участников-обучающихся, 1 куратора и 1 родителя или законного представителя одного из участников команды.

В состав команды номинации «Лига открытий» должны входить
от 4 до 20 участников первичного отделения, в том числе не менее 3 участников-обучающихся и 1 участника-наставника, являющегося куратором первичного отделения и Капитаном команды.

Куратору необходимо подать заявку на сайте первичка.будьвдвижении.рф. Важно, что на момент подачи заявки первичное отделение Движения Первых уже должно быть открыто.

Для команд первичных отделений, созданных в организациях культуры и спорта, дополнительного образования, молодёжной политики, дошкольных образовательных организациях, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детских центрах и лагерях, которые только начинают свой путь в Движении Первых, предусмотрена поддержка со стороны более опытных команд – победителей Общей номинации «Лига возможностей» и участников Специальной номинации «Первая лига» третьего сезона.

Конкурсные задания будет оценивать Экспертный совет, состоящий из представителей органов государственной власти, общественных объединений, образовательных и научных организаций, творческих союзов, центров культуры и науки, которые уже имеют опыт участия в федеральных и региональных конкурсах и мероприятиях в качестве организаторов и экспертов.

Напомним, по итогам прошлого сезона конкурса 27 команд-победителей из Самарской области получили на развитие своих первичных отделений суммарно 7,9 миллиона рублей. Одним из ярких примеров является команда первичного отделения ГБОУ СО «Гимназия №1 (Базовая школа РАН)», которая выиграла 1 миллион рублей.

Во время финального задания Конкурса участникам необходимо было выбрать подшефную организацию и совместно реализовать социально значимый проект. Школьники, родители и педагоги школы решили помочь приюту бездомных животных и организовали благотворительную ярмарку, на которой собрали более 300 тысяч рублей.

«Для нас победа стала важным знаком: мы движемся в верном направлении, мы смогли раскрыть таланты детей. Ребята гордятся своей гимназией и своим трудом. Мы на деле показали, как работают наши ценности: быть вместе, помогать другим и менять мир к лучшему, - рассказал руководитель первичного отделения Вячеслав Наземкин. - Участвуйте не ради победы, а чтобы реально изменить что-то вокруг. Мы не ставили цель любой ценой выиграть - хотели, чтобы ребята получили эмоции, впечатления и достойно справились с заданиями. И у нас получилось. А победа стала приятным бонусом и отличным итогом».

Партнеры Конкурса подготовили для команд задания, за выполнение которых предусмотрен дополнительный призовой фонд. В четвертом сезоне партнерами Конкурса выступают компания VK, сеть зоомагазинов «Четыре Лапы», ПАО «ПСБ», футбольный клуб «Спартак-Москва», ОАО «РЖД», ЦСКА, АО «Издательство «Просвещение» и другие компании.

Первичные отделения Движения Первых работают на базе школ, колледжей, вузов, детских лагерей, культурных учреждений, спортивных центров и других учреждений. Сегодня в 89 регионах России открыто более 55 тысяч первичных отделений, благодаря которым дети могут начать свой путь в Движении Первых. Для участников-обучающихся вступление в первичное отделение даёт возможность находить единомышленников, реализовывать собственные проекты индивидуально или в команде, получать поддержку наставников и гранты на развитие своих идей. Это платформа, благодаря которой дети и молодёжь получают навыки командной работы, лидерства и вносят значимый вклад в развитие страны.

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