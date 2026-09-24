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В Самарской области определили 108 победителей конкурса «Молодой ученый»

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В Самарской области определили 108 победителей конкурса «Молодой ученый»

Министерство науки и высшего образования Самарской области подвело итоги регионального конкурса «Молодой ученый». По результатам работы Научного совета, который возглавляют врио министра Марк Шлеенков и ректор Самарского университета им. Королева Владимир Богатырев, победителями признаны 108 молодых исследователей: 44 студента, 50 аспирантов и 14 докторантов.

Стратегическую важность науки для устойчивого развития региона неоднократно   подчеркивал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Правительство региона уделяет особое внимание созданию благоприятных условий для запуска новых проектов, поддержке исследований, внедрению инновационных технологий и закреплению перспективных специалистов в регионе.

В этом году в региональном конкурсе «Молодой ученый» была введена новая номинация «Докторант», собравшая 25 заявок, а общий объем выплат победителям увеличен до 9,3 млн рублей. Всего на участие в конкурсе было подано 297 заявок от представителей 14 университетов и научных организаций.

Размер выплат победителям составит: студентам – 50 000 рублей; аспирантам и соискателям учёной степени кандидата наук – 100 000 рублей; докторантам и соискателям ученой степени доктора наук – 150 000 рублей.

«В Самарской области ведется системная работа по выстраиванию среды для раскрытия и поддержки талантов: качественное высшее образование, инженерная подготовка по приоритетам научно-технологического развития, поддержка науки и технологического предпринимательства. Уверен, что конкурс «Молодой ученый» помогает талантам найти свою траекторию развития в сфере науки и внести свой вклад в достижение национальной цели – технологического лидерства», – отметил врио министра науки и высшего образования Марк Шлеенков.

Победители представили результаты прорывных исследований, имеющих высокую практическую значимость. Например, Антон Кренц (Самарский университет им. Королёва, докторант) – цикл из 8 работ на тему «Пространственно-временная динамика и управление излучением лазеров: от фундаментальных механизмов к оптическим процессорам и защищённой связи», включающий публикации в высокорейтинговых журналах и патенты. Его научное признание подтверждается более чем 10 наградами различного уровня и 120 публикациями. Яна Русских (Самарский политех, аспирантка) – исследование актуальной проблемы загрязнения окружающей среды фармацевтическими препаратами, включая антибиотики. Надежда Исайчева (ПривГУПС, студентка) – разработка концепции мобильного диагностического комплекса рельсовой линии на базе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Поддержка молодых исследователей является одним из приоритетов государственной политики в сфере науки и высшего образования, направленной на формирование кадрового суверенитета страны.

 

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