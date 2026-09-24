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Спрос на временный персонал в общепите вырос на 58%

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спрос на временный персонал в общепите вырос на 58%

Эксперты Авито Подработки совместно с сетью ресторанов «Теремок» проанализировали рынок временной занятости в сфере общественного питания за январь–август 2026 года и сравнили показатели с аналогичным периодом 2025 года. Количество предложений о подработке в сфере выросло на 58%, а среднее вознаграждение составило 4 389 рублей за смену. 

В общественном питании растет доля гибких форматов занятости. Компании расширяют практику привлечения временного персонала для эффективного управления загрузкой заведений, а исполнители используют подработку как источник дополнительного дохода. Лидером по количеству предложений стала позиция помощника официанта: число предложений выросло на 141% год к году. В среднем исполнителям предлагали вознаграждение в размере 2 915 рублей за смену.


На втором месте — подработка продавцом-кассиром: количество предложений увеличилось на 92%, а среднее вознаграждение составило 3 622 рубля за смену. Такие специалисты востребованы в заведениях, где одновременно требуется работать с гостями, принимать оплату и поддерживать работу торговой зоны.  На третьем месте по динамике предложений повара — количество смен выросло на 13%. В среднем исполнители могли рассчитывать на 2 975 рублей за смену.


В «Теремке» гибкие графики и возможность выходить на отдельные смены становятся дополнением, которое выручает студентов, сотрудников с другими обязательствами и тех, кому важно самостоятельно регулировать объем занятости. В среднем за одну смену сотрудник ресторана может получить около 4 600 рублей, но итоговый доход зависит от продолжительности смены, графика и конкретной позиции. 
География привлечения сотрудников у «Теремка» широкая: в московские рестораны приезжают работать люди из разных регионов России. Одно из заметных направлений — Волгоград и Волгоградская область. Для иногородних сотрудников компания также предлагает меры поддержки при переезде, что помогает сделать работу в Москве более доступной. Гибкие форматы в этом случае позволяют «Теремку» оперативно закрывать потребность ресторанов в дополнительные часы и смены, а сотрудникам — находить баланс между работой, учебой и другими задачами.

Теги: Опрос

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