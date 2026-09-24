Юнармейцы Самарской области прошли обучение по программе «СТОП КРОВЬ» в рамках лагеря «Сердце Волжанина»

В молодежном центре «Лесная сказка» в Кинельском районе, в рамках областного военно-патриотического лагеря «Сердце Волжанина», прошло практическое обучение по оказанию первой помощи с элементами тактической медицины для юнармейцев региона.

Умение оказать первую помощь в критической ситуации - это не просто навык, а жизненная необходимость. Именно этой философией руководствовались организаторы, пригласив для проведения занятия инструктора-добровольца ЦТП «Архангел» и координатора Молодежки Народного фронта Самарской области Ирину Каштанову.

Обучение прошло по программе «СТОП КРОВЬ», являющейся частью проекта «Культура безопасности НФ».

В ходе обучения участники:

● Отработали технику наложения кровоостанавливающего жгута и турникета

● Разобрали действия при оказании помощи в красной, желтой и зеленой зонах

● Освоили методику придания пострадавшему устойчивого бокового положения для поддержания проходимости дыхательных путей

Для закрепления материала был проведен ряд ситуационных сценариев. Одно из них - остановка кровотечений раненным при обстреле.

«Мы учим ребят не паниковать и действовать четко. В экстремальной ситуации именно от этих навыков может зависеть жизнь товарища», - отметила координатор Молодежки Народного фронта Самарской области Ирина Каштанова.

По итогам занятия юнармейцы не только получили теоретические знания, но и довели до автоматизма практические действия, которые в будущем могут помочь им спасти жизнь и здоровье людей.