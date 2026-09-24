В ФАС разработали единый закон о тарифном регулировании

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила законопроект, который должен установить единые правила тарифного регулирования для всех регулируемых отраслей. Об этом 23 сентября сообщили на сайте ведомства.

«Изменения касаются всех регулируемых сфер деятельности. Документ закрепляет принцип долгосрочного тарифного регулирования, предусматривающий установление тарифов на срок не менее пяти лет», — говорится в тексте.

В службе пояснили, что сочетание долгосрочного подхода с использованием метода эталонных расходов позволит повысить инвестиционную привлекательность регулируемых сфер. Кроме того, новый механизм должен сделать процесс формирования тарифов более понятным для потребителей.

Законопроект также определяет общие цели тарифного регулирования для различных отраслей. Среди них — обеспечение доступности услуг для граждан и создание условий для развития конкуренции, пишут "Известия".

«Законопроект определяет права и обязанности всех участников регулируемых правоотношений и разграничивает полномочия между федеральным и региональными органами регулирования», — сообщили в ФАС.