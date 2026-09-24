В Самарской области с начала года свыше двух тысяч человек завершили обучение в рамках национального проекта «Кадры»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Госдуме предложили выдавать школьникам продуктовые сертификаты
В Госдуме предложили выдавать школьникам продуктовые сертификаты
Куклу вуду и рецепты заговоров нашли в квартире внучки убитого экс-мэра Самары Тархова
Куклу вуду и рецепты заговоров нашли в квартире внучки убитого экс-мэра Самары Тархова
В Саратовской области произошло возгорание в летном училище
В Саратовской области произошло возгорание в летном училище
Точная диагностика: специалисты Большеглушицкой больницы проводят обследование на современном оборудовании
Точная диагностика: специалисты Большеглушицкой больницы проводят обследование на современном оборудовании
Производитель керамогранита завершил пилотный проект по повышению производительности труда
Производитель керамогранита завершил пилотный проект по повышению производительности труда
Для малого бизнеса Самарской области прошла Ярмарка поставщиков
Для малого бизнеса Самарской области прошла Ярмарка поставщиков
В самарской Галерее «Виктория» открылась выставка «Идите по моему следу»
В самарской Галерее «Виктория» открылась выставка «Идите по моему следу»
В Самарской области пройдёт «Битва борщей»
В Самарской области пройдёт «Битва борщей»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.4
0.33
EUR 96.74
0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре 3 октября состоится второй благотворительный инклюзивный показ «Мода без границ»
Воспитанники соцучреждений Самарской области принимают участие в окружном фестивале одаренных детей «Вернуть детство»
«Одна земля, одна судьба, одна сила»: в губернии отметили День дружбы народов
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области с начала года свыше двух тысяч человек завершили обучение в рамках национального проекта «Кадры»

261
В Самарской области с начала года свыше двух тысяч человек завершили обучение в рамках национального проекта «Кадры»

В Самарской области подведены промежуточные итоги реализации мероприятий по профессиональному переобучению и повышению квалификации в рамках национального проекта «Кадры». По состоянию на текущий период 2026 года образовательные программы завершили 2111 жителей региона и еще 1334 граждан проходят обучение в настоящее время, что свидетельствует о высоком спросе на услуги государственной поддержки в сфере занятости.

Мероприятия по профессиональной переподготовке охватывают широкий спектр возрастных и социальных групп населения. Как отметил директор Кадрового центра «Работа России» Самарской области Александр Митюхин - «национальный проект «Кадры» предоставляет возможность актуализировать профессиональные компетенции гражданам, планирующим смену карьерной траектории, а также тем, кто восстанавливает навыки после перерыва в трудовой деятельности.

Программы обучения формируются на основе анализа реальных кадровых потребностей работодателей региона. В перечень включены исключительно востребованные специальности. В настоящее время на единой цифровой платформе “Работа России” представлено более 40 образовательных программ, что позволяет каждому соискателю выбрать наиболее релевантное направление для повышения своей конкурентоспособности на рынке труда».

Значительную часть обучающихся составили люди старше 50 лет и предпенсионеры, а также зарегистрированные безработные. Программы формировались с учетом потребностей рынка. «В число самых популярных направлений переобучения вошли программы «Специалист по нейросетям и ИИ», «Технологии ИИ» и «Графика и веб-дизайн». Обучение проводится ведущими российскими образовательными платформами и колледжами региона бесплатно в очном и дистанционном форматах. По итогам выпускники получают диплом о профессиональной переподготовке или удостоверение о повышении квалификации установленного образца».

Нацпроект «Кадры» помогает качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.

В течение года Кадровые центра «Работа России» Самарской области проводят различные мероприятия для жителей и работодателей, узнать о них можно по телефону контакт-центра 8 (800) 302-15-44.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
В Самаре завершился купальный сезон
24 сентября 2026  14:11
В Самаре завершился купальный сезон
218
В Самаре к отопительному сезону подготовлено 98,5% зданий соцучреждений
23 сентября 2026  19:57
В Самаре к отопительному сезону подготовлено 98,5% зданий соцучреждений
667
В преддверии Международного дня пожилых людей в приемной Президента Российской Федерации в Самарской области состоится прямая телефонная линия
23 сентября 2026  18:52
В преддверии Международного дня пожилых людей в приемной Президента Российской Федерации в Самарской области состоится прямая телефонная линия
1025
Открыта горячая линия для жителей Куйбышевского района Самары!
23 сентября 2026  15:40
Открыта горячая линия для жителей Куйбышевского района Самары!
649
Эксперты предупреждают о массовом появлении лосей на дорогах Самарской области этой осенью
23 сентября 2026  13:06
Эксперты предупреждают о массовом появлении лосей на дорогах Самарской области этой осенью
552
Весь список