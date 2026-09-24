В Самарской области с начала года свыше двух тысяч человек завершили обучение в рамках национального проекта «Кадры»

В Самарской области подведены промежуточные итоги реализации мероприятий по профессиональному переобучению и повышению квалификации в рамках национального проекта «Кадры». По состоянию на текущий период 2026 года образовательные программы завершили 2111 жителей региона и еще 1334 граждан проходят обучение в настоящее время, что свидетельствует о высоком спросе на услуги государственной поддержки в сфере занятости.

Мероприятия по профессиональной переподготовке охватывают широкий спектр возрастных и социальных групп населения. Как отметил директор Кадрового центра «Работа России» Самарской области Александр Митюхин - «национальный проект «Кадры» предоставляет возможность актуализировать профессиональные компетенции гражданам, планирующим смену карьерной траектории, а также тем, кто восстанавливает навыки после перерыва в трудовой деятельности.

Программы обучения формируются на основе анализа реальных кадровых потребностей работодателей региона. В перечень включены исключительно востребованные специальности. В настоящее время на единой цифровой платформе “Работа России” представлено более 40 образовательных программ, что позволяет каждому соискателю выбрать наиболее релевантное направление для повышения своей конкурентоспособности на рынке труда».

Значительную часть обучающихся составили люди старше 50 лет и предпенсионеры, а также зарегистрированные безработные. Программы формировались с учетом потребностей рынка. «В число самых популярных направлений переобучения вошли программы «Специалист по нейросетям и ИИ», «Технологии ИИ» и «Графика и веб-дизайн». Обучение проводится ведущими российскими образовательными платформами и колледжами региона бесплатно в очном и дистанционном форматах. По итогам выпускники получают диплом о профессиональной переподготовке или удостоверение о повышении квалификации установленного образца».

Нацпроект «Кадры» помогает качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.

В течение года Кадровые центра «Работа России» Самарской области проводят различные мероприятия для жителей и работодателей, узнать о них можно по телефону контакт-центра 8 (800) 302-15-44.