В Самаре подведут итоги программ корпоративного наставничества для подростков

25 сентября в Самаре более 60 подростков, в том числе воспитанников государственных учреждений, получивших первый трудовой опыт, встретятся с работодателями и наставниками на итоговом мероприятии программ корпоративного наставничества «Архитекторы будущего» и «Включайся и будь успешен!». Мероприятие состоится в 16:00 в кинотеатре «Киномакс» в ТЦ «Аврора Молл» по адресу: ул. Аэродромная, 47А, 4 этаж. Организаторами выступают фонд «Хранители детства» и Молодёжный центр «Самарский».

Участниками программ стали более 60 подростков из Самары, Новокуйбышевска, Сызрани и Тольятти. Для многих из них это был первый официальный опыт работы и возможность попробовать себя в разных профессиональных направлениях.

В течение программы подростки работали на предприятиях и в организациях-партнёрах. Среди них — НПО «Гарант», завод приборных подшипников, «Авиакор», «Авиагрегат», учреждения дополнительного образования и служба судебных приставов. На итоговом мероприятии участники поделятся своими историями и расскажут о том, как первый трудовой опыт помог им лучше понять свои профессиональные интересы.

В торжественной части мероприятия выступят представители Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, МВД, работодатели-партнёры и другие участники программы. Также состоится награждение подростков и благодарности партнёрам, которые приняли участие в реализации программ.

В Самарской области проект охватывает Самару, Новокуйбышевск, Сызрань и Тольятти. В рамках программы специалисты-кураторы государственных учреждений проходят обучение по программе корпоративного наставничества, а подростки получают практический опыт работы на предприятиях-партнёрах. Летом 2026 года стажировку прошли более 40 подростков, проживающих в государственных учреждениях и находящихся под опекой.

После официальной части для участников и гостей состоится семейный показ комедии «На деревню дедушке – 2».

Программа мероприятия:

15:30 — сбор гостей, интервью с участниками и наставниками;

16:00 — торжественная часть с участием почётных гостей и работодателей;

16:40 — показ фильма «На деревню дедушке – 2»;

18:30 — завершение мероприятия, обмен мнениями.