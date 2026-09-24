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В Самарской области стартует новый сезон сдачи нормативов ТехноГТО

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В Самарской области стартует новый сезон сдачи нормативов ТехноГТО

В Самарской области стартует осенне-зимняя сессия сдачи на золотые значки очных нормативов технологической грамотности ТехноГТО, который является частью Национальной технологической олимпиады (НТО) и реализуется Кружковым движением НТИ совместно с Президентской платформой «Россия — страна возможностей». Участники смогут продемонстрировать свои знания на очных площадках проекта и заработать награды, которые позволяют получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в вузы.

В Самарской области очные нормативы на золотые значки смогут принимать площадки ТехноГТО, открытые в пяти образовательных организациях региона:

  • Дом научной коллаборации имени Н. Н. Семенова Института дополнительного образования Самарского государственного технический университета, Самара;
  • Тольяттинский государственный университет, Тольятти;
  • Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Производство», Тольятти;
  • Лицей № 67, Тольятти;
  • филиал Самарского государственного технического университета в Сызрани.

Участники сдадут нормативы «Цифровое моделирование и производство», «Применение беспилотников», «Цифровая навигация», «Искусственный интеллект», «Блогинг» и др. Каждая площадка самостоятельно определяет график проведения мероприятий с сентября по декабрь 2026 года.

Всего сдачи нормативов смогут провести более 170 площадок ТехноГТО в 62 регионах, которые получили это право по результатам конкурсного отбора.

«Комплекс ТехноГТО – это не только возможность оценить свои знания. Сдача нормативов открывает участникам прямой путь к серьезным преимуществам. Школьники, участвующие в НТО, могут получить дополнительные баллы в отборочном туре олимпиады за каждый пройденный онлайн-норматив, приблизив себя к финалу самых масштабных в России командных инженерных соревнований. А будущие абитуриенты с золотыми значками претендуют на весомые бонусы в вузах – до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ. Приглашаю всех присоединиться к движению технологически грамотных граждан и сдавать нормативы онлайн и очно», – подчеркнул генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Для допуска к очному этапу участникам необходимо на сайте technogto.kruzhok.org успешно сдать не менее пяти онлайн-нормативов из 13 существующих, продемонстрировав широкий кругозор в разных технологических сферах: от кибербезопасности и искусственного интеллекта до беспилотных авиасистем, электроники и космических технологий.

После этого в личном кабинете участника открывается запись на очную сдачу, где предстоит выполнить практические задания и подтвердить свои знания. Золотой значок ТехноГТО присуждается за два успешно пройденных очных норматива по любым направлениям.

«Более 400 участников в 42 регионах России заработали золотые значки ТехноГТО в прошлом учебном году, и первым абитуриентам награды уже помогли получить дополнительные баллы к ЕГЭ летом при поступлении в вузы. Следующая осенне-зимняя сессия пройдет еще масштабнее, площадки активно запускают серию очных сдач и одновременно готовятся к торжественному вручению золотых значков их обладателям. Эти церемонии станут отличной мотивацией и покажут будущим участникам, что победителем в ТехноГТО может стать каждый, кто стремится развиваться и расширять свои знания», – отметил проректор НИУ ВШЭ, ответственный секретарь оргкомитета НТО, лидер Кружкового движения НТИ Дмитрий Земцов.

На сегодняшний день участники ТехноГТО сдали уже более 180 тысяч нормативов в онлайн-формате. Впервые масштабные очные сессии проходили осенью и весной 2025/2026 учебного года. Награды, заработанные весной 2026 года, будут вручены на специальных церемониях в рамках осенне-зимней сессии.

ТехноГТО – это комплекс нормативов для оценки общей технологической грамотности и готовности ответственно использовать технологии для решения задач в повседневной жизни. Задания приближены к реальным жизненным ситуациям: от настройки безопасного интернета до работы с нейросетями, навигационными приложениями и ведения социальных сетей. Комплекс нормативов технологической грамотности включен в Приказ Министерства просвещения РФ об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов – это позволяет вузам начислять абитуриентам до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ за золотой значок ТехноГТО. Данные о победителях передаются в государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности (ГИР «Талант и успех»).

Комплекс ТехноГТО является частью Национальной технологической олимпиады (НТО) и реализуется Кружковым движением НТИ совместно с Президентской платформой «Россия – страна возможностей» в рамках национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Движения Первых и НИУ ВШЭ.

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