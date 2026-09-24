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В Самарской области стартовала всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» для школьников и дошкольников

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В Самарской области стартовала всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» для школьников и дошкольников

В Самарской области, как и по всей России, стартует популярная среди школьников всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги». Мероприятие, направленное на повышение дорожной грамотности учащихся 1–9 классов и дошкольников старше 5 лет проводится уже в седьмой раз. Организаторами олимпиады выступают Министерство транспорта Российской Федерации, Госавтоинспекция МВД России, АНО «Национальные приоритеты», при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Безопасность детей на дорогах – один из наших безусловных приоритетов. Мы понимаем: чтобы защитить ребенка, нужен комплексный подход. По нацпроекту "Инфраструктура для жизни" ведем масштабную работу по обновлению дорожной сети, особое внимание уделяя маршрутам к школам и детским садам. Но ровный асфальт не заменит внимательности, поэтому реализуем и просветительские проекты. Всероссийская олимпиада «Безопасные дороги» за шесть лет стала эффективным инструментом просвещения: более 27 миллионов участников уже проверили себя, и мы видим реальный результат этой работы», – сообщил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

В Самарской области олимпиада ежегодно охватывает сотни тысяч детей. В 2025 году в ней приняли участие почти 182 тысячи школьников региона. В 2024 году участниками стали более 153 тысяч школьников.

Участие в олимпиаде бесплатное. Первый тур стартует 25 сентября и продлится до 25 октября. Задания проходят на образовательной платформе Учи.ру. Для выполнения заданий необходимо зарегистрироваться на платформе и из личного кабинета перейти на страницу олимпиады. На выполнение заданий отводится один час. Выполнять задания можно дома при поддержке родителей или в школе. Содержание задач регулярно обновляется, чтобы участники предыдущих лет могли вновь с интересом присоединиться к олимпиаде, закрепить полученные знания и узнать новое.

Второй тур для набравших максимальный балл в первом этапе состоится 25 февраля. Победители олимпиады получат почетные дипломы памятные призы и будут включены в Государственный информационный ресурс о лицах проявивших выдающиеся способности.

На примере реальных дорожных ситуаций участники олимпиады разберут как безопасно переходить дорогу, зачем нужны световозвращающие элементы, как без травм ездить на самокате или велосипеде, как ориентироваться в дорожных знаках.

Повысить безопасность дорожного движения помогают в том числе и хорошие дороги. Особое внимание маршрутам, ведущим к образовательным и досуговым учреждениям. Работа по созданию безопасной дорожной инфраструктуры активно ведется и в Самарской области. В 2026 году в регионе отремонтировано 143 километра автодорог ведущих к учебным заведениям.

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