В Самаре в текущем сезоне дополнительно выделены средства на ремонт дорог.

Работы пройдут:

на улице Большой Караванной в Куйбышевском районе;

на улице Павла Маркина в Красноглинском районе;

на улице Внуковской в Советском районе;

во 2-м Безымянном переулке в Советском районе.

Напомним, что в Самаре продолжаются работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», инициированному Президентом России Владимиром Путиным. В рамках нацпроекта уже отремонтировано 40 участков городских дорог общей протяженностью более 32 км.