Сев озимых в Самарской области выполнен на 85%

В Самарской области продолжается сев озимых культур под урожай 2027 года. План сева соответствует среднемноголетнему уровню. По состоянию на 24 сентября 2026 года сев осуществлён на 85% от плановой площади. Некоторое отставание темпов от уровня прошлого года связано с погодными условиями первой декады сентября, когда по области выпали обильные осадки - 4,4 декадной нормы.

По поручению главы региона Вячеслава Федорищева на постоянном контроле находится вопрос обеспечения аграриев горюче-смазочными материалами. Как сообщают в областном министерстве сельского хозяйства и продовольствия, поставка основного объёма нефтепродуктов агропромышленному комплексу осуществляется в рамках объёмов, согласованных Минэнерго России и Минсельхозом России, через вертикально-интегрированные нефтяные компании в соответствии с заключаемыми договорами поставки.

По оперативным данным, текущие запасы горюче-смазочных материалов у сельхозтоваропроизводителей региона составляют 76% от оставшейся потребности на сентябрь–ноябрь. Вместе с утверждёнными профильными федеральными министерствами объёмами поставок топлива на этот период это позволяет обеспечить потребности аграриев в необходимом объёме. Организовано оперативное взаимодействие по вопросам поставки топлива для сельхозтоваропроизводителей региона, возникающие вопросы решаются в оперативном порядке.

Ценовая политика основных поставщиков минеральных удобрений на территории Самарской области остаётся стабильной.

По информации областного Минсельхозпрода, регион обеспечивает себя семенным материалом по базовым культурам, закрывая не только внутренние потребности, но и выступает донором для всей страны. Семенами местной селекции засеивается более 75% площадей под озимыми и яровыми зерновыми. По озимой пшенице отечественные семена закрывают около 99% потребности. Главные поставщики - Самарский НИИСХ, Поволжский НИИСС, компании «Сев-07», «Зерно Жизни», «Возрождение 98».

Национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», реализуемый по решению Президента Владимира Путина, охватывает весь цикл агропроизводства - от селекции и семеноводства до переработки и логистики, и сев озимых - один из ключевых этапов этой системной работы.

«Сейчас для озимых самая хорошая погода – и влага есть, и солнце, тепло. Никаких отклонений для роста. В прошлом году мы думали – сеять или не сеять: в земле не было влаги, но все-таки посеяли. А в этом году перспективы достаточно радужные. Мы даже рекомендуем хозяйствам расширять площади под озимыми, потому что эта культура дает гарантированно более 30 ц/га, а яровая – 15–20. При одинаковой цене выгода очевидна», – говорит Анатолий Сметанников, руководитель Управления сельского хозяйства Богатовского района, где будет засеяно озимыми порядка 8 тысяч гектаров.

Фото – Минсельхозпрод Самарской области.