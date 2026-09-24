Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре в день 120 со дня рождения Д.Д. Шостаковича покажут его единственную оперетту «Москва, Черёмушки»
В Самаре в день 120 со дня рождения Д.Д. Шостаковича покажут его единственную оперетту «Москва, Черёмушки»
В Самарской области стартовала всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» для школьников и дошкольников
В Самарской области стартовала всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» для школьников и дошкольников
Экологические проекты школьников: Самарская область участвует с инициативой по спасению «диких» пляжей
Экологические проекты школьников: Самарская область участвует с инициативой по спасению «диких» пляжей
В Самаре в текущем сезоне дополнительно выделены средства на ремонт дорог
В Самаре в текущем сезоне дополнительно выделены средства на ремонт дорог
В Промышленном районе Самары в ДТП пострадали два водителя
В Промышленном районе Самары в ДТП пострадали два водителя
Самарская область вошла в число лидеров ПФО по резервному копированию
Самарская область вошла в число лидеров ПФО по резервному копированию
Сев озимых в Самарской области выполнен на 85%
Сев озимых в Самарской области выполнен на 85%
В Хворостянском районе завершен ремонт моста на въезде в село Абашево
В Хворостянском районе завершен ремонт моста на въезде в село Абашево
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.4
0.33
EUR 96.74
0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре 3 октября состоится второй благотворительный инклюзивный показ «Мода без границ»
Воспитанники соцучреждений Самарской области принимают участие в окружном фестивале одаренных детей «Вернуть детство»
«Одна земля, одна судьба, одна сила»: в губернии отметили День дружбы народов
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Сев озимых в Самарской области выполнен на 85%

130
Сев озимых в Самарской области выполнен на 85%

В Самарской области продолжается сев озимых культур под урожай 2027 года. План сева соответствует среднемноголетнему уровню. По состоянию на 24 сентября 2026 года сев осуществлён на 85% от плановой площади. Некоторое отставание темпов от уровня прошлого года связано с погодными условиями первой декады сентября, когда по области выпали обильные осадки - 4,4 декадной нормы.

По поручению главы региона Вячеслава Федорищева на постоянном контроле находится вопрос обеспечения аграриев горюче-смазочными материалами. Как сообщают в областном министерстве сельского хозяйства и продовольствия, поставка основного объёма нефтепродуктов агропромышленному комплексу осуществляется в рамках объёмов, согласованных Минэнерго России и Минсельхозом России, через вертикально-интегрированные нефтяные компании в соответствии с заключаемыми договорами поставки.

По оперативным данным, текущие запасы горюче-смазочных материалов у сельхозтоваропроизводителей региона составляют 76% от оставшейся потребности на сентябрь–ноябрь. Вместе с утверждёнными профильными федеральными министерствами объёмами поставок топлива на этот период это позволяет обеспечить потребности аграриев в необходимом объёме. Организовано оперативное взаимодействие по вопросам поставки топлива для сельхозтоваропроизводителей региона, возникающие вопросы решаются в оперативном порядке.

Ценовая политика основных поставщиков минеральных удобрений на территории Самарской области остаётся стабильной.

По информации областного Минсельхозпрода, регион обеспечивает себя семенным материалом по базовым культурам, закрывая не только внутренние потребности, но и выступает донором для всей страны. Семенами местной селекции засеивается более 75% площадей под озимыми и яровыми зерновыми. По озимой пшенице отечественные семена закрывают около 99% потребности. Главные поставщики - Самарский НИИСХ, Поволжский НИИСС, компании «Сев-07», «Зерно Жизни», «Возрождение 98».

Национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», реализуемый по решению Президента Владимира Путина, охватывает весь цикл агропроизводства - от селекции и семеноводства до переработки и логистики, и сев озимых - один из ключевых этапов этой системной работы.

«Сейчас для озимых самая хорошая погода – и влага есть, и солнце, тепло. Никаких отклонений для роста. В прошлом году мы думали – сеять или не сеять: в земле не было влаги, но все-таки посеяли. А в этом году перспективы достаточно радужные. Мы даже рекомендуем хозяйствам расширять площади под озимыми, потому что эта культура дает гарантированно более 30 ц/га, а яровая – 15–20. При одинаковой цене выгода очевидна», – говорит Анатолий Сметанников, руководитель Управления сельского хозяйства Богатовского района, где будет засеяно озимыми порядка 8 тысяч гектаров.

Фото – Минсельхозпрод Самарской области.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
В Самаре к отопительному сезону подготовлено 98,5% зданий соцучреждений
23 сентября 2026  19:57
В Самаре к отопительному сезону подготовлено 98,5% зданий соцучреждений
602
В преддверии Международного дня пожилых людей в приемной Президента Российской Федерации в Самарской области состоится прямая телефонная линия
23 сентября 2026  18:52
В преддверии Международного дня пожилых людей в приемной Президента Российской Федерации в Самарской области состоится прямая телефонная линия
873
Открыта горячая линия для жителей Куйбышевского района Самары!
23 сентября 2026  15:40
Открыта горячая линия для жителей Куйбышевского района Самары!
616
Эксперты предупреждают о массовом появлении лосей на дорогах Самарской области этой осенью
23 сентября 2026  13:06
Эксперты предупреждают о массовом появлении лосей на дорогах Самарской области этой осенью
533
В Самаре пока не откроют улицу Николая Панова
22 сентября 2026  17:57
В Самаре пока не откроют улицу Николая Панова
799
Весь список