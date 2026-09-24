Самарская область вошла в число лидеров ПФО по резервному копированию

МТС на основе данных МТС Web Services (MWS) проанализировала потребление услуг резервного копирования российскими компаниями во 2 квартале 2026 года. По данным аналитиков Самарская область заняла 3 место в Приволжском федеральном округе по потреблению сервиса.

Также Самарская область вошла в ТОП-20 регионов России по количеству компаний, использующих сервис. При этом объем использования резервного копирования в регионе вырос на 10%. Наибольший объем потребления сервиса в Самарской области формируют сферы IT, медиа, оптовой торговли и компании, занимающиеся продажей авто.

«В Самарской области с резервным копированием данных в облаке сталкиваются не только крупные компании, но и средний бизнес, а также индивидуальные предприниматели. Потеря важной исходной информации может привести к серьезным неприятностям и поэтому заказчики стремятся создать резервные копии серверов, операционных систем, баз данных или приложений. Наши сервисы MWS позволяют сохранять данные или восстановить поврежденную информацию в виртуальной инфраструктуре», — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

Резервное копирование в рамках виртуальной инфраструктуры как решение предлагает возможности восстановления и копирования данных, мониторинга, создания отчетов и планирования ресурсов для хранения резервных копий.