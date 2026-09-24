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Каждому третьему россиянину для счастья нужен доход до 300 тысяч рублей в месяц

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Каждому третьему россиянину для счастья нужен доход до 300 тысяч рублей в месяц

Для 31% россиян нужна сумма от 150 тыс. до 300 тыс. руб. в месяц, чтобы почувствовать себя счастливыми. Такой доход назвали наиболее подходящим для ощущения счастья участники опроса Центра изучения потребительского поведения Роскачества и «Финансов Mail».

  • 22% респондентам для счастья нужно от 300 тыс. до 500 тыс. руб. в месяц;
  • 12% — больше 1 млн руб.;
  • 11% — от 500 тыс. до 1 млн руб.;
  • 20% — 50–150 тыс. руб.;
  • 4% — менее 50 тыс. руб.

Однако высокий доход оказался далеко не главным фактором счастья (13%). Чаще респонденты выбирали здоровье (24%), семью и близких (23%) и уверенность в завтрашнем дне (18%). Еще 12% назвали путешествия и новые впечатления, а 10% — возможность заниматься любимым делом и самореализацию.Почти половина опрошенных (48%) считает, что деньги влияют на ощущение счастья, но лишь до определенного предела. Для 38% счастье и финансовое положение связаны напрямую, 11% не видят между ними зависимости, а 2% затруднились ответить.

При этом текущий доход позволяет чувствовать себя полностью счастливыми только 3% участников опроса. Для 36% он дает такое ощущение лишь отчасти, а 28% говорят, что нынешний доход совсем не позволяет им чувствовать себя счастливыми. Еще 24% скорее довольны своим финансовым положением, но не во всем, а 9% не связывают счастье с размером дохода, пишет РБК.

Теги: Опрос

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