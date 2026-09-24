В Самарской области по указанию незнакомцев молодой человек перевел на так называемый безопасный счет свыше 2,4 млн рублей. В полицию обратился 22-летний местный житель с заявлением о хищении денежных средств.

В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что на телефон потерпевшего позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и убедил молодого человека, что по его доверенности преступник получил кредит и направил денежные средства для спонсирования противоправных действий. "Чтобы не стать сообщником и поймать злоумышленника", незнакомец убедил молодого человека перевести свыше 2,4 млн рублей через онлайн-банк и банкоматы на так называемый безопасный счет.

В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению хищения.