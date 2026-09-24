В Хворостянском районе завершен ремонт моста на въезде в село Абашево

В Хворостянском районе Самарской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» завершён ремонт моста через реку Чагра на автомобильной дороге Абашево — Толстовка — Орловка. Дорога является единственным въездом в село Абашево. Рабочая комиссия проверила качество выполненных работ, объект готовится к вводу в эксплуатацию.

Сооружение протяжённостью 93,7 погонных метра расположено на единственном въезде в село Абашево. Мостом пользуются более 580. Дорога Абашево — Толстовка — Орловка связывает несколько населённых пунктов Хворостянского района. Кроме того, по дороге проходит маршрут школьного и рейсового автобусов.

Ремонт выполнен в рамках плановой работы по обновлению дорожной инфраструктуры региона. Объект был включён в программу по итогам диагностики и с учётом обращений жителей.

Работы стартовали весной 2026 года и велись по полосам, без полного перекрытия движения. В ходе ремонта специалисты отремонтировали опоры и пролётные строения, полностью обновили дорожное полотно и установили современное барьерное ограждение. Новое покрытие и ограждение сделают движение безопасным для всех участников — от пешеходов до грузового транспорта.

Всего в 2026 году в Самарской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» запланирован ремонт 12 мостовых сооружений общей протяжённостью более 1000 погонных метров. Работы ведутся в Красноярском, Кинель-Черкасском, Нефтегорском, Челно-Вершинском и других районах. Часть объектов уже отремонтирована и готовится к вводу в эксплуатацию.