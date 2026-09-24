Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре в день 120 со дня рождения Д.Д. Шостаковича покажут его единственную оперетту «Москва, Черёмушки»
В Самаре в день 120 со дня рождения Д.Д. Шостаковича покажут его единственную оперетту «Москва, Черёмушки»
В Самарской области стартовала всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» для школьников и дошкольников
В Самарской области стартовала всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» для школьников и дошкольников
Экологические проекты школьников: Самарская область участвует с инициативой по спасению «диких» пляжей
Экологические проекты школьников: Самарская область участвует с инициативой по спасению «диких» пляжей
В Самаре в текущем сезоне дополнительно выделены средства на ремонт дорог
В Самаре в текущем сезоне дополнительно выделены средства на ремонт дорог
В Промышленном районе Самары в ДТП пострадали два водителя
В Промышленном районе Самары в ДТП пострадали два водителя
Самарская область вошла в число лидеров ПФО по резервному копированию
Самарская область вошла в число лидеров ПФО по резервному копированию
Сев озимых в Самарской области выполнен на 85%
Сев озимых в Самарской области выполнен на 85%
В Хворостянском районе завершен ремонт моста на въезде в село Абашево
В Хворостянском районе завершен ремонт моста на въезде в село Абашево
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.4
0.33
EUR 96.74
0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре 3 октября состоится второй благотворительный инклюзивный показ «Мода без границ»
Воспитанники соцучреждений Самарской области принимают участие в окружном фестивале одаренных детей «Вернуть детство»
«Одна земля, одна судьба, одна сила»: в губернии отметили День дружбы народов
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Хворостянском районе завершен ремонт моста на въезде в село Абашево

150
В Хворостянском районе завершен ремонт моста на въезде в село Абашево

В Хворостянском районе Самарской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» завершён ремонт моста через реку Чагра на автомобильной дороге Абашево — Толстовка — Орловка. Дорога является единственным въездом в село Абашево. Рабочая комиссия проверила качество выполненных работ, объект готовится к вводу в эксплуатацию.

Сооружение протяжённостью 93,7 погонных метра расположено на единственном въезде в село Абашево. Мостом пользуются более 580. Дорога Абашево — Толстовка — Орловка связывает несколько населённых пунктов Хворостянского района. Кроме того, по дороге проходит маршрут школьного и рейсового автобусов.

Ремонт выполнен в рамках плановой работы по обновлению дорожной инфраструктуры региона. Объект был включён в программу по итогам диагностики и с учётом обращений жителей.

Работы стартовали весной 2026 года и велись по полосам, без полного перекрытия движения. В ходе ремонта специалисты отремонтировали опоры и пролётные строения, полностью обновили дорожное полотно и установили современное барьерное ограждение. Новое покрытие и ограждение сделают движение безопасным для всех участников — от пешеходов до грузового транспорта.

Всего в 2026 году в Самарской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» запланирован ремонт 12 мостовых сооружений общей протяжённостью более 1000 погонных метров. Работы ведутся в Красноярском, Кинель-Черкасском, Нефтегорском, Челно-Вершинском и других районах. Часть объектов уже отремонтирована и готовится к вводу в эксплуатацию.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
В Самаре к отопительному сезону подготовлено 98,5% зданий соцучреждений
23 сентября 2026  19:57
В Самаре к отопительному сезону подготовлено 98,5% зданий соцучреждений
602
В преддверии Международного дня пожилых людей в приемной Президента Российской Федерации в Самарской области состоится прямая телефонная линия
23 сентября 2026  18:52
В преддверии Международного дня пожилых людей в приемной Президента Российской Федерации в Самарской области состоится прямая телефонная линия
873
Открыта горячая линия для жителей Куйбышевского района Самары!
23 сентября 2026  15:40
Открыта горячая линия для жителей Куйбышевского района Самары!
616
Эксперты предупреждают о массовом появлении лосей на дорогах Самарской области этой осенью
23 сентября 2026  13:06
Эксперты предупреждают о массовом появлении лосей на дорогах Самарской области этой осенью
533
В Самаре пока не откроют улицу Николая Панова
22 сентября 2026  17:57
В Самаре пока не откроют улицу Николая Панова
799
Весь список