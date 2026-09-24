Экологические проекты школьников: Самарская область участвует с инициативой по спасению «диких» пляжей

С 21 по 28 сентября в России проходит онлайн-голосование в рамках IV Всероссийского детского экологического форума (ДЭФ). Жителям страны предстоит выбрать победителя в номинации «Народный проект». В числе претендентов на победу – экологическая инициатива из Самарской области.

В заочном этапе IV Детского экологического форума приняли участие школьники 5–11 классов из 89 субъектов РФ. По итогам строгой экспертной оценки в очный этап, который состоится 29–30 сентября в Магнитогорске, прошли команды из 51 региона.

Сейчас судьба специальной награды находится в руках жителей страны: для участия в голосовании необходимо выбрать один понравившийся проект из представленных 51. Победитель в номинации «Народный проект» будет объявлен на торжественной церемонии награждения 30 сентября. Команда из Самарской области представила проект «Пляжный дозор: возьми шефство над пляжем!» в номинации «Лучший проект по очистке водных объектов».

Гидрологическая сеть Самарской области насчитывает более 220 рек и малых водотоков протяженностью свыше 6,5 тыс. км, при этом около 90% пляжей в регионе являются неорганизованными. Там отсутствует инфраструктура для поддержания чистоты. Авторы инициативы подчеркивают: разовые субботники и административные штрафы не формируют у отдыхающих привычку убирать за собой, что ведет к загрязнению воды микропластиком, размножению патогенных микроорганизмов.

Школьники предложили систематизировать эту работу, и уже к началу летнего пляжного сезона 2026 года внедрить модель волонтерского шефства минимум над десятью неорганизованными пляжами региона. В роли «дозорных» выступят школьники 7–11 классов, юннатские отряды, а также их семьи и педагоги. Они планируют не только мероприятия по регулярной очистке береговой линии, но и эколого-правовое просвещение отдыхающих.

После успешной апробации в пилотных муниципалитетах Самарской области, эту инновационную модель можно будет тиражировать и масштабировать в любом регионе России. Это благоприятно скажется на экологии водных ресурсов всей страны.

Поддержать самарских школьников и проголосовать за их проект можно на официальной платформе форума https://eko-forum.wote.io/surveys/575 с 21 по 28 сентября.

IV Всероссийский Детский экологический форум проводится при поддержке фонда «Компас».