В Промышленном районе Самары в ДТП пострадали два водителя

23 сентября 2026 года на территории Самарской области зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 16 пострадали.

В Промышленном районе Самары, из материалов собранных сотрудниками Госавтоинспекции следует: в 19:30 водитель автомобиля Renault Symbol – мужчина 1978 г.р., осуществляя движение по ул. Береговой в направлении ул. Земеца, напротив д. 10А, при выполнении поворота на прилегающую территорию, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем Hyundai Solaris, под управлением женщины 1986 г.р., которая двигалась во встречном направлении. Пострадавшие водители транспортных средств направлены в медицинское учреждение.