В самарской Галерее «Виктория» открылась выставка «Идите по моему следу»

24 сентября в Галерея «Виктория» открылась выставка «Идите по моему следу», посвященную взаимосвязям между самарским искусством и мировыми художественными процессами. В концепции выставки Галерея выступает как порт — место встречи локального и глобального контекстов, обмена идеями, художественными практиками и знаниями. Через этот порт самарское искусство отправляется в другие регионы и страны, а в Самару прибывают произведения и художественные идеи со всего мира. Экспозиция объединяет произведения российских и зарубежных авторов из коллекций фонда V–A–C и Галереи «Виктория» и предлагает проследить, как художественные идеи перемещаются между странами, городами и поколениями, меняясь под воздействием локального контекста.



Собрание охватывает широкий период с конца XIX по начало XXI века и представляет знаковые работы признанных классиков – Ивана Айвазовского, Александры Экстер, Зинаиды Серебряковой; наряду с влиятельными образцами мирового современного искусства – Пьеро Мандзони, Алигьеро Боэтти, Синди Шерман, Романа Опалки, Зигмара Польке и других. Выставка знакомит и с произведениями самарских авторов разных поколений – от современных классиков Николая Шеина, Вадима Сушко, Валентина Пурыгина; до имен, взошедших на российскую сцену в XXI веке: Оксаны Стоговой, Владимира Логутова, Александра Филимонова, Дарьи Емельяновой и других.



Выставка будет открыта для посетителей до 14 февраля каждый день, кроме понедельника. Время работы с 11:00 до 21:00



Вход на выставку: 300₽ (150₽ – для школьников, студентов и пенсионеров)

Каждый вторник в 18:00 и каждую субботу в 15:00 по выставке будут проводиться групповые экскурсии. Записаться на экскурсию можно на сайте.

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