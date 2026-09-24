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Для малого бизнеса Самарской области прошла Ярмарка поставщиков

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Для малого бизнеса Самарской области прошла Ярмарка поставщиков

На площадке форума «Промышленный салон» в выставочном центре «Экспо-Волга» состоялась ярмарка коопераций, призванная помочь представителям малого и среднего бизнеса наладить партнерские связи с ведущими промышленными предприятиями Самарской области.

Организаторами ярмарок выступают минэкономразвития Самарской области и региональный центр «Мой бизнес». Такой формат позволяет крупным промпредприятиям найти надежных поставщиков из числа местных производителей, а для малого бизнеса – это дополнительный канал сбыта продукции, выход на потенциальных заказчиков.

«Ярмарки кооперации помогают региональному бизнесу интегрироваться в цепочки поставок ведущих региональных и федеральных предприятий. Производители из сферы малого и среднего бизнеса более гибкие и адаптивные: они могут быстро отреагировать на запросы, которые встают сегодня перед экономикой», – отметил зампредседателя Правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.  

Во встрече приняли участие представители нескольких предприятий: АО «Строммашина-Щит», Куйбышевский центр инновационного развития АО «РЖД», ГК «Автоком». Они поделились актуальными запросами на поставку оборудования, материалов или продукции, которые необходимы в производственных процессах. А в рамках В2В-встреч смогли проконсультировать предпринимателей по условиям участия в поставках.

«У меня есть собственная производственная площадка, я готов производить те или иные товары для крупных заказчиков. Малым предприятиям сложно выйти напрямую на руководство, а здесь есть такая возможность – мы можем встретиться и лично поговорить о том, что нас интересует и что мы можем предложить», – рассказал предприниматель из Похвистево, руководитель ООО «Торговый Дом Юсупофф» Ильнар Юсупов. Предприятие занимается лазерной резкой, лазерной сваркой, порошковой окраской металлических изделий.

Поддержка регионального бизнеса реализуется в соответствии с нацпроектом «Эффективная и конкурентная экономика». Анонсы всех предстоящих мероприятий, в том числе ярмарок коопераций, публикуются не едином портале господдержки mybiz63.ru.

Фото – Минэкономразвития Самарской области.

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