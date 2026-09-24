Куклу вуду и рецепты заговоров нашли в квартире внучки убитого экс-мэра Самары Тархова

В жилище внучки бывшего мэра Самары Виктора Тархова, которую обвиняют в расправе над родственниками, обнаружили куклу вуду с фотографией бабушки, записи ритуалов и заговоры. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Следы крови погибших также найдены в жилище внучки Виктора Тархова, экспертиза подтвердила, что биоматериалы на 99% принадлежат дедушке и бабушке обвиняемой. В одной из комнат была обнаружена кукла вуду с фото убитой женой Тархова, Натальей, рядом лежала записка с «заговором» на то, чтобы бабушка отдала внучке 12 млн рублей, также нашлась записка со словами «От бога отрекаюсь — к самому черту прирекаюсь».

Наталья и Виктор Тарховы были убиты в своей квартире, точная дата совершения преступления следствию до сих пор неизвестна. В расправе над родственниками обвиняется внучка экс-мэра.