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Холодная вода в Самаре станет дороже

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Холодная вода в Самаре станет дороже

Холодная вода в Самаре станет дороже с 1 октября. Региональный комитет ценового и тарифного регулирования утвердил новые расценки ООО «СКС» на холодное водоснабжение и водоотведение в Самаре. Тарифы начнут действовать с 1 октября 2026 года.

Согласно приказу ведомства, кубометр питьевой воды подорожает с 51,65 до 58,56 рубля. Тариф на водоотведение вырастет с 29,38 до 35,4 рубля за кубометр.

С октября планируется увеличить и другие тарифы ЖКХ. Для большинства муниципалитетов предельный индекс установлен на уровне 13,4 %. Уже утверждены новые тарифы на электроэнергию и газ. Индексация взносов на капитальный ремонт запланирована на 2027 год, пишет Самарская газета.

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