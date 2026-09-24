В Чапаевске по иску прокуратуры взысканы 200 тысяч рублей, похищенные у пенсионерки телефонными мошенниками

Прокуратура города Чапаевска провела проверку по обращению местной жительницы, которая сообщила, что стала жертвой мошенничества.

Установлено, что женщина, будучи введенной в заблуждение дистанционно с использованием средств мобильной связи, перечислила денежные средства в размере 200 тыс. рублей на банковский счет злоумышленника.

По данному факту расследуется уголовное дело.

В целях защиты имущественных прав пенсионерки прокуратура города подготовила и направила в суд исковое заявление о взыскании указанной суммы, являющейся неосновательным обогащением.

Решением суда денежные средства взысканы в пользу пенсионерки в полном объеме.

Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры города.