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Минспорт утвердил новые правила для организаторов соревнований

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Минспорт утвердил новые правила для организаторов соревнований

На спортивных объектах усилят охрану. Министерство спорта утвердило единый регламент, который повышает безопасность при организации и проведении соревнований. Соответствующий приказ опубликован на сайте правовых актов. Документ изучила «Парламентская газета».


Минспорт утвердил типовую инструкцию по безопасности на спортивных объектах. Этот шаблон поможет составлять внутренние планы и инструкции для официальных соревнований.

Что должно быть в документе:

— Общая информация: статус объекта, его классификация, наличие лицензий и паспорта безопасности.

— Инфраструктура: подробные схемы расположения всех зон (от КПП и медпунктов до систем видеонаблюдения и экстренной связи).

— Технические нормативы: пропускная способность досмотровых зон, вместимость трибун, параметры систем контроля доступа.

— Режим работы: правила доступа персонала, зрителей и транспорта, а также порядок взаимодействия с ЧОП.

— Дополнительные меры: особые требования и нюансы, актуальные для конкретной площадки.


Также Минспорт утвердил регламент безопасности на официальных спортивных мероприятиях. Теперь организаторы обязаны заранее уведомлять МВД и ФСБ о деталях соревнований, а также согласовывать схемы движения транспорта и пешеходов при перекрытии дорог.

Регламент устанавливает жесткие требования к подготовке соревнований:

  • Управление: создание координационного штаба с четким распределением ролей и контактами всех участников (владельцев площадки, силовых структур и местных властей).
  • Логистика: детальная проработка зон доступа для разных категорий посетителей и схем парковки.
  • Ресурсы: организаторы должны обосновать количество охраны и контролеров, а также список необходимого оборудования исходя из ожидаемого числа зрителей.
  • Подготовка персонала: обязательный инструктаж и четкое распределение сотрудников по постам.
  • Контроль: финальная проверка готовности объекта перед началом мероприятия.


Приказ Минспорта задает современные стандарты безопасности на спортивных аренах, отметил в беседе с «Парламентской газетой» зампредседателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. Основная задача организаторов, по мнению депутата, — сделать процесс обеспечения безопасности «невидимым» для зрителя.

«Безопасность на стадионах — это обязательное условие. Но зритель приходит на праздник, а не на проверку. Мы должны найти баланс: максимальная защита при минимальном неудобстве для людей. Приказ Минспорта — это рамочный документ, и то, как он будет реализован, зависит от конкретных организаторов. Наша задача — проследить, чтобы новые правила работали на людей, а не против них», — сказал парламентарий.

 

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