Подготовка Самары к зиме выходит на финишную прямую

В Самаре подводят итоги подготовки к зиме: 98,5% учреждений социальной сферы уже получили паспорта готовности. Оставшимся дали срок в одну неделю, чтобы привести в порядок документацию.

ГЖИ региона в настоящее время проверяет паспорта готовности многоквартирных домов. На особом контроле в этом году — установка терморегуляторов.

Руководствуясь долгосрочными метеопрогнозами, коммунальщики планируют начать отопительный сезон не ранее 1 октября. По традиции, тепло сначала подадут в школы, детсады, больницы и учреждения культуры.