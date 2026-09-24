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Подготовка Самары к зиме выходит на финишную прямую

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Подготовка Самары к зиме выходит на финишную прямую

В Самаре подводят итоги подготовки к зиме: 98,5% учреждений социальной сферы уже получили паспорта готовности. Оставшимся дали срок в одну неделю, чтобы привести в порядок документацию.

ГЖИ региона в настоящее время проверяет паспорта готовности многоквартирных домов. На особом контроле в этом году — установка терморегуляторов.

Руководствуясь долгосрочными метеопрогнозами, коммунальщики планируют начать отопительный сезон не ранее 1 октября. По традиции, тепло сначала подадут в школы, детсады, больницы и учреждения культуры.

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