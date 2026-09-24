Команды из Самарской области показали отличный результат на фестивале детского дворового футбола

В Московской области завершился всероссийский фестиваль детского дворового футбола 6х6. Турнир прошел в восьмой раз и собрал 800 юных футболистов из 50 регионов России.

Команды из Самарской области показали отличный результат в «Золотом дивизионе». Юноши из «Сергиевска» стали чемпионами соревнований среди 44 команд-участниц. Девушки из «Виктории» заняли третье место среди 36 сборных.

Илья Егоров стал лучшим игроком турнира, Артем Серюков - лучший бомбардир (17 мячей). Анна Моисеева была признана лучшим вратарем среди девушек, Кира Фролова стала лучшим игроком.