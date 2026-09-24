Полицейские работают на месте смертельного ДТП в Кинельском районе

По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, сегодня в 17:15 на 22 км автодороги "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" в Кинельском районе, водитель автомобиля Lada-Kalina, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения и допустил столкновение с автомобилем ГАЗ, под управлением мужчины 1986 г.р. Водитель автомобиля Lada-Kalina погиб до приезда скорой медицинской помощи.

В настоящее время полицейские продолжают работать на месте дорожно-транспортного происшествия и осуществлять регулирование движения транспорта на указанном участке автодороги. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Обращаем ваше внимание на то, что указанные сведения носят исключительно информационный характер и не определяют степень виновности участников ДТП.