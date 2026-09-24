Я нашел ошибку
Главные новости:
Сборная Самарской области стала бронзовым призером всероссийских соревнований по спортивному метанию ножа
Сборная Самарской области стала бронзовым призером всероссийских соревнований по спортивному метанию ножа
Подготовка Самары к зиме выходит на финишную прямую
Подготовка Самары к зиме выходит на финишную прямую
Полицейские работают на месте смертельного ДТП в Кинельском районе
Полицейские работают на месте смертельного ДТП в Кинельском районе
Минфин подтвердил повышение ставок по семейной ипотеке с 1 октября
Минфин подтвердил повышение ставок по семейной ипотеке с 1 октября
Минспорт утвердил новые правила для организаторов соревнований
Минспорт утвердил новые правила для организаторов соревнований
в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча «Время собирать кирпичи»
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча «Время собирать кирпичи»
Банк России повысил курс доллара
Банк России повысил курс доллара
В Тольятти перед судом предстанет 19-летний молодой человек за передачу банковской карты мошенникам
В Тольятти перед судом предстанет 19-летний молодой человек за передачу банковской карты мошенникам
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.4
0.33
EUR 96.74
0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча «Время собирать кирпичи»
В Самаре 3 октября состоится второй благотворительный инклюзивный показ «Мода без границ»
Воспитанники соцучреждений Самарской области принимают участие в окружном фестивале одаренных детей «Вернуть детство»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Полицейские работают на месте смертельного ДТП в Кинельском районе

111
Полицейские работают на месте смертельного ДТП в Кинельском районе

По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, сегодня в 17:15 на 22 км автодороги "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" в Кинельском районе, водитель автомобиля Lada-Kalina, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения и допустил столкновение с автомобилем ГАЗ, под управлением мужчины 1986 г.р. Водитель автомобиля Lada-Kalina погиб до приезда скорой медицинской помощи.

В настоящее время полицейские продолжают работать на месте  дорожно-транспортного происшествия и осуществлять регулирование движения транспорта на указанном участке автодороги. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Обращаем ваше внимание на то, что указанные сведения носят исключительно информационный характер и не определяют степень виновности участников ДТП.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Автозаводском районе Тольятти в ДТП пострадал несовершеннолетний
24 сентября 2026, 12:55
В Автозаводском районе Тольятти в ДТП пострадал несовершеннолетний
12-летний подросток на электросамокате сбил восьмилетнего пешехода.  Происшествия
335
В Промышленном районе Самары в ДТП пострадали два водителя
24 сентября 2026, 11:00
В Промышленном районе Самары в ДТП пострадали два водителя
23 сентября 2026 года на территории Самарской области зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 16 пострадали.  Общество
362
Лобовое столкновение двух автомобилей в Богатовском районе: пострадали два человека
23 сентября 2026, 13:19
Лобовое столкновение двух автомобилей в Богатовском районе: пострадали два человека
По прибытии на место происшествия было установлено, что произошло лобовое столкновение легковых автомобилей: Lada Kalina и «Волга». Происшествия
530
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Подготовка Самары к зиме выходит на финишную прямую
24 сентября 2026  20:44
Подготовка Самары к зиме выходит на финишную прямую
93
Частичное ограничение движения транспорта будет действовать по улице Антонова-Овсеенко в Самаре
24 сентября 2026  16:39
Частичное ограничение движения транспорта будет действовать по улице Антонова-Овсеенко в Самаре
228
В Самаре завершился купальный сезон
24 сентября 2026  14:11
В Самаре завершился купальный сезон
340
В Самаре к отопительному сезону подготовлено 98,5% зданий соцучреждений
23 сентября 2026  19:57
В Самаре к отопительному сезону подготовлено 98,5% зданий соцучреждений
705
В преддверии Международного дня пожилых людей в приемной Президента Российской Федерации в Самарской области состоится прямая телефонная линия
23 сентября 2026  18:52
В преддверии Международного дня пожилых людей в приемной Президента Российской Федерации в Самарской области состоится прямая телефонная линия
1127
Весь список