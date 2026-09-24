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В ТТУ Самары из Ярославля прибыл автобус ЛиАЗ Citymax-12

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В ТТУ Самары из Ярославля прибыл автобус ЛиАЗ Citymax-12

В ТТУ Самары 24 сентября 2026 года из Ярославля прибыл автобус ЛиАЗ Citymax-12. Он выйдет на маршрут № 108 и будет использоваться для поездок в Южный город. Ранее по указанному маршруту курсировал электробус, от эксплуатации которого власти в итоге отказались.

Этот автобус также будет работать в тестовом режиме.

О ЛиАЗе Citymax-12 известно, что у него рекордная площадь низкого пола - 13,6 кв. м, что является лучшим показателем в классе. Кроме того, он получил независимую переднюю подвеску, благодаря чему обладает повышенной маневренностью и плавностью хода, пишет СитиТрафик.

Теги: Городской транспорт

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