В ТТУ Самары из Ярославля прибыл автобус ЛиАЗ Citymax-12

В ТТУ Самары 24 сентября 2026 года из Ярославля прибыл автобус ЛиАЗ Citymax-12. Он выйдет на маршрут № 108 и будет использоваться для поездок в Южный город. Ранее по указанному маршруту курсировал электробус, от эксплуатации которого власти в итоге отказались.

Этот автобус также будет работать в тестовом режиме.

О ЛиАЗе Citymax-12 известно, что у него рекордная площадь низкого пола - 13,6 кв. м, что является лучшим показателем в классе. Кроме того, он получил независимую переднюю подвеску, благодаря чему обладает повышенной маневренностью и плавностью хода, пишет СитиТрафик.