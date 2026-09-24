В Самаре появился новый способ оплаты проезда в общественном транспорте

В Самаре стал возможным еще один вариант оплаты проезда в общественном транспорте. Для этого нужно, чтобы на телефоне было установлено приложение 2ГИС.

«Нужно открыть меню „Проезд“ в приложении в разделе общественного транспорта и нажать кнопку „Оплатить проезд“ — 2ГИС сам определит местоположение и подскажет подходящие маршруты с актуальными тарифами. Можно выбрать маршрут и вручную: достаточно ввести его бортовой номер (указан в салоне транспорта) в строку поиска. Деньги спишутся с заранее привязанной банковской карты. После оплаты пассажир получит электронный билет в приложении», — рассказали в компании 2ГИС.

По информации этого же источника, оплата по геопозиции доступна в транспорте, который обслуживают МП «Трамвайно-троллейбусное управление», ООО «Самара Авто Газ» и ООО «Ирбис».

О запуске такого варианта оплаты проезда говорил летом в интервью 63.RU и руководитель департамента транспорта Самары Андрей Карпочев.