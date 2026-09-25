В технопарке Тольятти состоялся этап Международного фестиваля "Хайтек.Юниоры"

В Тольятти на базе технопарка «Жигулёвская долина» 23 и 24 сентября прошёл отборочный этап Международного фестиваля научно-технического творчества детей и молодёжи «Хайтек.Юниоры».

«Жигулёвская долина» второй год подряд выступает площадкой регионального отборочного этапа. В прошлом году технопарк принимал участников двух возрастных категорий, на этот раз на площадке работало более ста конкурсантов в категории с 16 до 19 лет. Они представляли 12 школ, 7 ссузов и 4 вуза Самарской области. В отборочном этапе «Хайтек.Юниоры» также приняла участие команда юных разработчиков из детского технопарка «Кванториум Жигулёвская долина».