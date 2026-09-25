«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах с 26 сентября

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. Мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

Обратите внимание, что работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные!

26 сентября

В связи с заменой пожарных гидрантов с 10:00 до 16:00 будет отключено ХВС по адресам: ул. Садовая, 50-100, 59-115; ул. Некрасовская, 76-94, 77-89, 94А, Ж; ул. Некрасовская, 43-75, 50-74; ул. Самарская, 40-50, 61-79; ул. Галактионовская, 38-72, 39-71; ул. Молодогвардейская, 57-65, 76-100; ул. Чапаевская, 89-115, 104-124; ул. Фрунзе, 167-181; пл. Чапаева, 1; ул. Вилоновская, 1, 2А; ул. Шостаковича, 7.

29 сентября

В связи с ремонтными работами на НСП №24 с 09:30 до 16:30 будет отключено ХВС по адресам: ул. Демократическая, 1, 3, 3А, 5, 9, 11, 13; пр. Кирова, 417, 419, 425; ул. Георгия Димитрова, 118.

В связи с заменой двух задвижек диаметром 200 мм с 08:00 до 15:00 будет отключено ХВС по адресам: пр. Карла Маркса, 13, 15, 17, 19.

30 сентября

В связи с ремонтными работами на НСП №107 с 10:30 до 14:30 будет осуществляться подача воды с пониженным давлением по адресам: ул. Бакинская, 5-21, 23, 25, 27, 27А; ул. Грозненская, 6; ул. Зеленая, 5-23, 25, 8а, 11а, 15а; ул. Калининградская, 1-52; ул. Кишиневская, 1-22; ул. Медицинская, 1-17, 2, 4, 4К, 6А; ул. Молдавская, 3-17, 12-24; Пугачевский тракт, 8-16, 26-56, 62-66, 62а; ул. Рижская, 1-13; ул. 40-лет Пионерии, 10-23; пер. Строителей, 1-13; ул. Стадионная, 4; пер. Торговый, 3-28, 4а; ул. Нефтяников, 12, 14а, 23-49, 4-22а; ул. Фасадная, 22А, 21а, 13а, 19, 2а, 2, 1-28; пер. Молодежный, 13, 3-22, 19А, 20А.

В связи с врезкой задвижки диаметром 200 мм с 10:00 30.09.2026 до 01:00 01.10.2026 будет отключено ХВС по адресам: ул. Победы, 8А, 8Б.

В связи с работами по установке двух затворов диаметром 1000 мм с 10:00 30.09.2026 до 12:00 01.10.2026 будет осуществляться подача воды с пониженным давлением по адресам: Куйбышевский район, Волжский район (территория ЮГ-1, ЮГ-2).

1 октября

В связи с заменой задвижки диаметром 800 мм с 10:00 01.10.2026 до 02:00 02.10.2026 будет осуществляться подача воды с пониженным давлением по адресу: ЖК «Новая Самара».

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.