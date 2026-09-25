В Самарской области один человек пострадал при повреждении поезда

Машинист получил травмы при повреждении пассажирского поезда сообщением Москва — Тольятти в Самарской области. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Куйбышевской железной дороги (КбшЖД).

В заявлении говорится, что электровоз и первый вагон пассажирского поезда получили повреждения 25 сентября на перегоне между железнодорожными станциями Рачейка и Балашейка. Причиной послужило внешнее вмешательство в работу транспорта.

«Схода пассажирского поезда нет. По предварительной информации, травмирован машинист, пострадавших среди пассажиров нет», — утверждается в публикации.

Как отметили в пресс-службе, в связи с ЧП было приостановлено движение составов на перегоне Рачейка — Балашейка. Из-за этого произошла задержка двух поездов, следующих из Москвы в Самару. Сейчас на месте происшествия работают специалисты профильных служб, пишет Газета.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев утром заявил, что на границе региона с Ульяновской областью был поврежден пассажирский поезд. Составу был нанесен урон во время атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Пассажиров предупредили, что на фоне случившегося график движения поездов на ближайшее время будет скорректирован.