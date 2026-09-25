Названы самые популярные имена предпринимателей Самарской области

Самое частое имя среди предпринимателей Самарской области — Александр: 8075 владельцев бизнеса, около 6%. На втором месте Сергей — 7139 человек.

Имена 144 468 владельцев бизнеса Самарской области изучил сервис проверки контрагентов Firmoteka.Ru.

В первой десятке также Алексей, Дмитрий, Андрей, Елена, Наталья, Владимир, Ольга и Татьяна.

Самое частое женское имя — Елена, 4665 человек, в общем списке это 6-е место; дальше Наталья (3623) и Ольга (3527). Женщин среди владельцев бизнеса 39%.

Сильнее прочих выделяется Галия: 54 человека, и доля этого имени среди предпринимателей Самарской области выше общероссийской более чем вдвое; у имени Данила — 263 человека, и здесь доля выше примерно вдвое.

Среди индивидуальных предпринимателей Самарской области женщин 41%, среди совладельцев компаний с выручкой от 1 до 10 млрд рублей — 20%; всего в этой группе 649 совладельцев.

Сразу за первой десяткой идут Евгений (2886), Ирина (2843), Светлана (2690) и Екатерина (2476).

Самая частая фамилия — Иванов, её носят 504 человека; дальше Кузнецов (433) и Иванова (342).

Полное исследование с рейтингами имён по всем регионам России можно посмотреть на сайте Firmoteka.Ru.