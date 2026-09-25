Тольяттинца осудили за причастность к использованию вредоносного программного обеспечения

Я нашел ошибку
Главные новости:
Число страховых случаев из-за пожаров выросло на 28%
Число страховых случаев из-за пожаров выросло на 28%
В Самарскую область поставили более 560 тысяч доз вакцины от гриппа
В Самарскую область поставили более 560 тысяч доз вакцины от гриппа
в преддверии федерального этапа конкурса профмастерства в Тольятти пройдут мастер-классы по рабочим профессиям
В преддверии федерального этапа конкурса профмастерства в Тольятти пройдут мастер-классы по рабочим профессиям
Уже более 150 тыс. учителей подали заявки на курс по искусственному интеллекту
Уже более 150 тыс. учителей подали заявки на курс по искусственному интеллекту
Школьников Самарской области приглашают обучиться программированию в рамках федерального проекта «Код будущего»
Школьников Самарской области приглашают обучиться программированию в рамках федерального проекта «Код будущего»
Полтора миллиона ночей в Самарской области: регион наращивает потенциал агротуризма
Полтора миллиона ночей в Самарской области: регион наращивает потенциал агротуризма
В Самаре сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса
В Самаре устанавливают обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса
Члены Общественного совета обсудили реализацию нацпроекта «Кадры» и поддержку участников СВО
Члены Общественного совета обсудили реализацию нацпроекта «Кадры» и поддержку участников СВО
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.91
0.51
EUR 96.89
0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча «Время собирать кирпичи»
В Самаре 3 октября состоится второй благотворительный инклюзивный показ «Мода без границ»
Воспитанники соцучреждений Самарской области принимают участие в окружном фестивале одаренных детей «Вернуть детство»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Тольяттинца осудили за причастность к использованию вредоносного программного обеспечения

253
Тольяттинца осудили за причастность к использованию вредоносного программного обеспечения

Вступил в законную силу приговор суда в отношении жителя региона, причастного к использованию вредоносного программного обеспечения.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Самарской области установлен житель г. Тольятти, 
1996 г.р., который, являясь участником хакерского сообщества, из корыстной заинтересованности приобрел вредоносное программное обеспечение, в результате чего получил доступ к неограниченному числу аккаунтов пользователей маркетплейсов. Впоследствии, добытую незаконным путём информацию злоумышленник реализовывал в теневом сегменте сети Интернет.

Следственным отделом УФСБ в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного
ч.2 ст.273 УК РФ «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ».

Решением Автозаводского районного суда г. Тольятти фигурант признан виновным в совершении инкриминируемого преступления, ему назначено наказание
в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с изъятием криптовалюты в размере 200 тыс. рублей в доход государства.

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
В Самарскую область поставили более 560 тысяч доз вакцины от гриппа
25 сентября 2026  15:44
В Самарскую область поставили более 560 тысяч доз вакцины от гриппа
83
В Самаре сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса
25 сентября 2026  14:48
В Самаре устанавливают обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса
174
В Самарской области один человек пострадал при повреждении поезда
25 сентября 2026  10:40
В Самарской области один человек пострадал при повреждении поезда
302
Подготовка Самары к зиме выходит на финишную прямую
24 сентября 2026  20:44
Подготовка Самары к зиме выходит на финишную прямую
631
Частичное ограничение движения транспорта будет действовать по улице Антонова-Овсеенко в Самаре
24 сентября 2026  16:39
Частичное ограничение движения транспорта будет действовать по улице Антонова-Овсеенко в Самаре
669
Весь список