Тольяттинца осудили за причастность к использованию вредоносного программного обеспечения

Вступил в законную силу приговор суда в отношении жителя региона, причастного к использованию вредоносного программного обеспечения.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Самарской области установлен житель г. Тольятти,

1996 г.р., который, являясь участником хакерского сообщества, из корыстной заинтересованности приобрел вредоносное программное обеспечение, в результате чего получил доступ к неограниченному числу аккаунтов пользователей маркетплейсов. Впоследствии, добытую незаконным путём информацию злоумышленник реализовывал в теневом сегменте сети Интернет.

Следственным отделом УФСБ в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного

ч.2 ст.273 УК РФ «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ».

Решением Автозаводского районного суда г. Тольятти фигурант признан виновным в совершении инкриминируемого преступления, ему назначено наказание

в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с изъятием криптовалюты в размере 200 тыс. рублей в доход государства.