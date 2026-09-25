В ДТП в Центральном районе Тольятти погиб водитель мотоцикла

24 сентября 2026 года на территории Самарской области зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 8 человек, трое погибли.

Одно из ДТП произошло в 22:00 в Центральном районе г. Тольятти. 40-летний мужчина, управляя мотоциклом Honda CBR600F, в районе дома № 12 по Лесопарковому шоссе не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем КАМАЗ , под управлением 43-ленего водителя, который двигался в попутном направлении. На месте ДТП погиб водитель мотоцикла.