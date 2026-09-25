Россияне стали чаще выбирать зарубежный отдых зимой

Россияне в преддверии зимнего сезона чаще выбирают зарубежные направления для отдыха. Доля бронирований отелей за границей выросла до 62% против 60% годом ранее, тогда как на внутренние поездки приходится 38% заказов против 40% в прошлом сезоне. Об этом свидетельствуют данные сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, с которыми 25 сентября ознакомились «Известия».

Средняя стоимость проживания за рубежом выросла с 16,2 тыс. до 18,5 тыс. рублей за ночь. При этом продолжительность поездок почти не изменилась: путешественники бронируют размещение в среднем на 5,8 дня против 5,9 дня годом ранее.

Самым популярным зарубежным направлением остается Таиланд — на него приходится 29,7% всех бронирований. Средняя продолжительность отдыха там составляет 6,7 дня, а стоимость проживания — около 13,9 тыс. рублей за ночь.

Главным ростом спроса отметилась Турция. Интерес к направлению увеличился на 80%, а ее доля в общем объеме бронирований достигла 5,6%. Туристы планируют проводить в стране в среднем 9,2 дня, стоимость размещения составляет около 12,1 тыс. рублей за ночь.

Вьетнам сохранил долю в 5,3% от общего числа заказов. Средняя продолжительность поездки туда составляет 6,4 дня, а ночь в отеле обходится примерно в 10,9 тыс. рублей. Спрос на Китай вырос на 19% и достиг 5,1% от всех зарубежных бронирований.