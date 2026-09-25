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Пожилая женщина в Самаре хотела помочь родственнику, а попалась на уловку злоумышленников

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Пожилая женщина хотела помочь родственнику, а попалась на уловку злоумышленников

По информации ГУ МВД России по Самарской области: к самарским полицейским за помощью обратилась 79-летняя местная жительница. Она сообщила, что на сотовый телефон позвонил мужчина и представился её родственником. Он рассказал, что попал в сложную ситуацию и ему срочно требуется 30 000 рублей. Пожилая женщина поверила звонившему и проследовала в отделение банка, где через банкомат перевела в долг указанную денежную сумму.

Спустя время жительница Самары позвонила родственнику, от которого узнала, что в денежной помощи он не нуждается, а пенсионерка стала жертвой аферистов. Пострадавшая написала заявление в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Полицейские напоминают: если вы попали в аналогичную ситуацию, прежде всего, успокойтесь, прервите разговор и под любым предлогом перезвоните родственнику.

Теги: Мошенники

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