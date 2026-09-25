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В Ульяновске есть повреждения и пострадавшие в результате атаки БПЛА

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В Ульяновске есть повреждения и пострадавшие в результате атаки БПЛА

Ульяновск утром 25 сентября подвергся массированной атаке беспилотников. По данным губернатора Алексея Русских, были повреждены объекты промышленной и гражданской инфраструктуры. Пострадали восемь человек, в том числе ребёнок. Пять взрослых находились в состоянии средней степени тяжести, ещё двое получили лёгкие травмы. Состояние ребёнка также оценивалось как средней степени тяжести. Всем пострадавшим оказывали медицинскую помощь, больницы региона перевели в режим повышенной готовности.

В городе и области временно отменяли занятия в школах и колледжах, ограничивали движение на нескольких улицах. Отдельный всплеск запросов вызвал завод «Искра»: власти опровергли сообщения об утечке ядовитых веществ и погибших, пишет Life.ru.

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