В Самаре обсудили, как защитить подростков от опасных ситуаций

На площадке Центра профессионального образования Самарской области состоялось заседание родительской гостиной. Мероприятие прошло в партнерстве Уполномоченного по правам ребенка в Самарской области и Российского общества «Знание» и соответствует задачам национального проекта «Молодежь и дети».

В качестве модератора выступила Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Юлия Николаева. Она обратилась к собравшимся с приветственным словом.

«Задача взрослых — научить подростка распознавать опасные ситуации. Об этом мы поговорили с родителями и экспертами во время родительской гостиной. Поговорили про суть этой проблематики, почему она возникает, и что родителям в домашних условиях с подростками с этим делать. Конечно же, разобрали, психологические аспекты: как общаться с ребенком, как распознать и заметить изменения в поведении ребенка, и как в целом сохранить семейный очаг и дружественные семейные отношения, даже если произошла какая-то чрезвычайная ситуация. Как научить ребенка создавать себе безопасный мир вокруг себя», — сказала Юлия Николаева.

В качестве лектора Российского общества «Знание» на тему «Как научить подростка распознавать опасные ситуации?» выступил психолог, автор книг, президент общественной организации «Самарское психолого-педагогическое общество» Григорий Спижевой.

Лекция была посвящена тому, как научить подростка распознавать опасные ситуации и вовремя реагировать на них. Григорий Спижевой рассказал, что современные угрозы редко выглядят откровенно пугающими: они маскируются под интересный контент, выгодную подработку, дружеское общение или модный тренд. Слушатели узнали, что задача взрослых не в тотальном запрете интернета и соцсетей, а в развитии у ребенка критического мышления, цифровой гигиены и доверия к близким.

На лекции участники разобрали основные группы рисков. Психологические и деструктивные угрозы включают романтизацию депрессии и самоповреждений, нормализацию алкоголя, наркотиков и азартных игр, искажение реальности через нейросети, пропаганду антисемейных ценностей, радикализм и экстремизм. Социальные угрозы связаны с кибербуллингом, онлайн-травлей, завоеванием доверия жертвы взрослыми преступниками и вовлечением в опасные состязания. Финансовые и технические риски охватывают фишинг, социальную инженерию, использование детей как посредников в переводах похищенных денег, раскрытие персональных данных и шантаж компрометирующими материалами. Слушатели также узнали о факторах риска и защиты: конфликты в семье, отсутствие навыков цифровой гигиены, низкая самооценка, тревожность, информационный вакуум и социальная дезадаптация повышают уязвимость, тогда как доверительные отношения, позитивное окружение, хобби, эмоциональный интеллект, критическое мышление и правовая грамотность помогают устоять.

Практическая часть лекции была посвящена тому, как заметить опасность и как говорить с подростком. Лектор Общества «Знание» перечислил признаки вовлечения в деструктивную деятельность: замкнутость, потеря интереса к прежним увлечениям, скрытность с гаджетами, необъяснимые финансовые изменения, раздражительность, резкие перепады настроения, тревожность, специфический сленг, поляризация «свои против чужих», новая символика в одежде и безразличие к внешнему виду.

Участники освоили упражнения «5 вопросов к источнику», «А что, если...» и «В чем подвох?», которые учат проверять информацию, просчитывать последствия и сомневаться перед соблазнительным предложением. Особое внимание уделили разговору при возникновении проблемы: важно продемонстрировать готовность разобраться вместе, выяснить обстоятельства без осуждения, объяснить реальные последствия, говорить о своих переживаниях и привлекать педагогов и психологов. В завершение лектор напомнил о ресурсах воспитания детей и поддержке семьи, школы и специалистов.

Фото предоставлено пресс-службой Российского общества «Знание»