Самарцев призывают не бросать животных на дачах

С окончанием дачного сезона многие животные, которых летом взяли на подкормку или приютили на участке, остаются без хозяев и без шансов пережить зиму самостоятельно.

Ежегодно с наступлением осени в СНТ и садовых товариществах повторяется одна и та же ситуация: собаку или кошку, привыкшую к людям, просто оставляют на территории при отъезде в город.

Такое животное не может само добыть еду и не найдет дорогу домой — оно останется ждать хозяев там, где его оставили.

Если забрать питомца с собой в город невозможно, это не повод оставлять его без помощи. Найдите ему новый дом среди соседей по участку, обратитесь в приют или к волонтерам, разместите объявление о передаче в добрые руки. Способов помочь животному больше, чем кажется на первый взгляд.

Просим жителей города при отъезде с дач ответственно отнестись к судьбе животных, которых приручили за лето, и не оставлять их без присмотра, еды и крова.