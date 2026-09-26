В Тольятти водитель сбил подростка-велосипедиста

25 сентября на территории Самарской области зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало девять человек, в том числе один несовершеннолетний.

Так, в Центральном районе Тольятти сотрудники Госавтоинспекции, прибыв на место дорожно-транспортного происшествия, установили: в 08:20 52-летний мужчина, управляя автомобилем LADA Granta, двигался по улице Ленинградской со стороны улицы Карла Маркса в направлении улицы Голосова. В пути следования, возле дома №57А, допустил наезд на 15-летнего юношу, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись с велосипеда. Велосипедист доставлен в медицинское учреждение.