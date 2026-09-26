Я нашел ошибку
Главные новости:
каждый четвертый студент рассматривает сборку заказов как вариант занятости в учебном году
Каждый четвертый студент рассматривает сборку заказов как вариант занятости в учебном году
В Тольятти водитель сбил подростка-велосипедиста
В Тольятти водитель сбил подростка-велосипедиста
В Госдуме девятого созыва будут работать 34 комитета и четыре комиссии
В Госдуме девятого созыва будут работать 34 комитета и четыре комиссии
В Самарской области завершилась всероссийская акция «Коробка храбрости»
В Самарской области завершилась всероссийская акция «Коробка храбрости»
Самарцам рассказали о прогнозах по гриппу на эту осень
Самарцам рассказали о прогнозах по гриппу на эту осень
Пережить сезон дождей: как осенью ухаживать за украшениями
Пережить сезон дождей: как осенью ухаживать за украшениями
В Клявлинском районе полицейские остановили пьяного мотоциклиста
В Клявлинском районе полицейские остановили пьяного мотоциклиста
Автомобиль снес остановку в Самаре
Автомобиль снес остановку в Самаре
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.34
-0.57
EUR 95.87
-1.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Явка на выборах в Самарской области стала рекордной за 15 лет
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча «Время собирать кирпичи»
В Самаре 3 октября состоится второй благотворительный инклюзивный показ «Мода без границ»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Тольятти водитель сбил подростка-велосипедиста

128
В Тольятти водитель сбил подростка-велосипедиста

25 сентября на территории Самарской области зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало девять человек, в том числе один несовершеннолетний. 

Так, в Центральном районе Тольятти сотрудники Госавтоинспекции, прибыв на место дорожно-транспортного происшествия, установили: в 08:20 52-летний мужчина, управляя автомобилем LADA Granta, двигался по улице Ленинградской со стороны улицы Карла Маркса в направлении улицы Голосова. В пути следования, возле дома №57А, допустил наезд на 15-летнего юношу, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись с велосипеда. Велосипедист доставлен в медицинское учреждение.   

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Автомобиль снес остановку в Самаре
26 сентября 2026, 10:41
Автомобиль снес остановку в Самаре
Во время работы на месте происшествия госавтоинспекторы заметили, что от водителя исходит резкий запах алкоголя, нарушена координация движений. Происшествия
265
В Самаре сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса
25 сентября 2026, 14:48
В Самаре устанавливают обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса
Молодой человек пересекал проезжую часть на электровелосипеде. Происшествия
529
Еще одно смертельное ДТП в Тольятти: один погиб, двое пострадали
25 сентября 2026, 11:53
Еще одно смертельное ДТП в Тольятти: один погиб, двое пострадали
После столкновения отечественный автомобиль наехал на бордюрный камень с последующим наездом на световую опору. Происшествия
466
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Явка на выборах в Самарской области стала рекордной за 15 лет
26 сентября 2026  11:56
Явка на выборах в Самарской области стала рекордной за 15 лет
234
ГУ МВД России по Самарской области предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях
25 сентября 2026  17:58
ГУ МВД России по Самарской области предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях
738
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев дали старт производству LADA Azimut
25 сентября 2026  16:35
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев дали старт производству LADA Azimut
757
В Самарскую область поставили более 560 тысяч доз вакцины от гриппа
25 сентября 2026  15:44
В Самарскую область поставили более 560 тысяч доз вакцины от гриппа
755
В Самаре сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса
25 сентября 2026  14:48
В Самаре устанавливают обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса
531
Весь список