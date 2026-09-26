Пережить сезон дождей: как осенью ухаживать за украшениями

Осенью украшения чаще контактируют с влагой, мокрой верхней одеждой и резкими перепадами температуры. Сам по себе дождь не способен мгновенно испортить изделие, однако регулярное намокание в сочетании с косметикой и трением может быстрее повлиять на блеск металла, состояние покрытия и работу мелких деталей. О том, как ухаживать за украшениями в сезон дождей, рассказала директор по разработке нового продукта SOKOLOV Елена Ракутина.



После дождя украшения лучше не оставлять влажными. Вода может задерживаться между звеньями цепей, в застежках, под декоративными элементами и рядом с местами крепления вставок. Изделие достаточно аккуратно промокнуть мягкой безворсовой тканью и дать ему полностью высохнуть при комнатной температуре. Использовать фен, батарею или другие источники сильного тепла не стоит — для украшений с покрытием, эмалью, жемчугом и некоторыми вставками резкий нагрев нежелателен.



Особенно внимательно осенью стоит относиться к серебру. Оно естественным образом темнеет при контакте с соединениями серы в окружающей среде, а повышенная влажность может ускорять появление налета на поверхности. Чтобы серебряное изделие дольше сохраняло блеск, после носки его можно протирать мягкой салфеткой и хранить в сухом закрытом футляре отдельно от других украшений.



Изделия с покрытием требуют более деликатного обращения. Родирование, позолота и другие декоративные покрытия постепенно изнашиваются в процессе носки, а постоянный контакт с влагой, косметикой и плотной одеждой увеличивает механическое воздействие на поверхность. Поэтому кольца и браслеты лучше снимать перед мытьем рук, а украшения, которые намокли под дождем, не тереть полотенцем или тканью с грубой фактурой.



«Главная ошибка в сезон дождей — убрать мокрое украшение в шкатулку и забыть о нем. Влага может оставаться в застежках и мелких элементах дольше, чем кажется. Лучше сначала аккуратно высушить изделие, протереть его мягкой тканью и только после этого убирать на хранение», — объясняет Елена Ракутина.



Осенью украшения чаще соприкасаются и с верхней одеждой. Шарфы, пальто, объемные свитеры и перчатки создают дополнительное трение, а длинные цепи, серьги с подвесами и браслеты могут цепляться за плотную ткань. Перед тем как надевать или снимать верхнюю одежду, крупные серьги и длинные подвески лучше убрать. Это снижает риск деформации звеньев, расшатывания застежек и повреждения креплений.



Отдельного внимания требуют украшения с жемчугом, эмалью и пористыми камнями. Их не стоит надолго оставлять влажными или замачивать для очистки. Если на поверхности появились следы воды или косметики, безопаснее ограничиться мягкой сухой или слегка влажной тканью без абразивов и агрессивных чистящих средств. При заметном изменении цвета покрытия, расшатывании камня или неисправности замка лучше не пытаться исправить украшение самостоятельно, а обратиться в мастерскую.



Хранение в холодный сезон тоже имеет значение. Украшения лучше держать в сухом месте, раздельно, чтобы цепи не спутывались, а металлические поверхности и камни не царапали друг друга. Перед тем как убрать изделие после носки, стоит убедиться, что оно полностью сухое. В большинстве случаев этого достаточно, чтобы ежедневный контакт с осенней влажностью не отражался на внешнем виде украшений.