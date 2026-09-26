Я нашел ошибку
Главные новости:
каждый четвертый студент рассматривает сборку заказов как вариант занятости в учебном году
Каждый четвертый студент рассматривает сборку заказов как вариант занятости в учебном году
В Тольятти водитель сбил подростка-велосипедиста
В Тольятти водитель сбил подростка-велосипедиста
В Госдуме девятого созыва будут работать 34 комитета и четыре комиссии
В Госдуме девятого созыва будут работать 34 комитета и четыре комиссии
В Самарской области завершилась всероссийская акция «Коробка храбрости»
В Самарской области завершилась всероссийская акция «Коробка храбрости»
Самарцам рассказали о прогнозах по гриппу на эту осень
Самарцам рассказали о прогнозах по гриппу на эту осень
Пережить сезон дождей: как осенью ухаживать за украшениями
Пережить сезон дождей: как осенью ухаживать за украшениями
В Клявлинском районе полицейские остановили пьяного мотоциклиста
В Клявлинском районе полицейские остановили пьяного мотоциклиста
Автомобиль снес остановку в Самаре
Автомобиль снес остановку в Самаре
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.34
-0.57
EUR 95.87
-1.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Явка на выборах в Самарской области стала рекордной за 15 лет
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча «Время собирать кирпичи»
В Самаре 3 октября состоится второй благотворительный инклюзивный показ «Мода без границ»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Пережить сезон дождей: как осенью ухаживать за украшениями

210
Пережить сезон дождей: как осенью ухаживать за украшениями

Осенью украшения чаще контактируют с влагой, мокрой верхней одеждой и резкими перепадами температуры. Сам по себе дождь не способен мгновенно испортить изделие, однако регулярное намокание в сочетании с косметикой и трением может быстрее повлиять на блеск металла, состояние покрытия и работу мелких деталей. О том, как ухаживать за украшениями в сезон дождей, рассказала директор по разработке нового продукта SOKOLOV Елена Ракутина.


После дождя украшения лучше не оставлять влажными. Вода может задерживаться между звеньями цепей, в застежках, под декоративными элементами и рядом с местами крепления вставок. Изделие достаточно аккуратно промокнуть мягкой безворсовой тканью и дать ему полностью высохнуть при комнатной температуре. Использовать фен, батарею или другие источники сильного тепла не стоит — для украшений с покрытием, эмалью, жемчугом и некоторыми вставками резкий нагрев нежелателен.


Особенно внимательно осенью стоит относиться к серебру. Оно естественным образом темнеет при контакте с соединениями серы в окружающей среде, а повышенная влажность может ускорять появление налета на поверхности. Чтобы серебряное изделие дольше сохраняло блеск, после носки его можно протирать мягкой салфеткой и хранить в сухом закрытом футляре отдельно от других украшений.


Изделия с покрытием требуют более деликатного обращения. Родирование, позолота и другие декоративные покрытия постепенно изнашиваются в процессе носки, а постоянный контакт с влагой, косметикой и плотной одеждой увеличивает механическое воздействие на поверхность. Поэтому кольца и браслеты лучше снимать перед мытьем рук, а украшения, которые намокли под дождем, не тереть полотенцем или тканью с грубой фактурой.


«Главная ошибка в сезон дождей — убрать мокрое украшение в шкатулку и забыть о нем. Влага может оставаться в застежках и мелких элементах дольше, чем кажется. Лучше сначала аккуратно высушить изделие, протереть его мягкой тканью и только после этого убирать на хранение», — объясняет Елена Ракутина.


Осенью украшения чаще соприкасаются и с верхней одеждой. Шарфы, пальто, объемные свитеры и перчатки создают дополнительное трение, а длинные цепи, серьги с подвесами и браслеты могут цепляться за плотную ткань. Перед тем как надевать или снимать верхнюю одежду, крупные серьги и длинные подвески лучше убрать. Это снижает риск деформации звеньев, расшатывания застежек и повреждения креплений.


Отдельного внимания требуют украшения с жемчугом, эмалью и пористыми камнями. Их не стоит надолго оставлять влажными или замачивать для очистки. Если на поверхности появились следы воды или косметики, безопаснее ограничиться мягкой сухой или слегка влажной тканью без абразивов и агрессивных чистящих средств. При заметном изменении цвета покрытия, расшатывании камня или неисправности замка лучше не пытаться исправить украшение самостоятельно, а обратиться в мастерскую.


Хранение в холодный сезон тоже имеет значение. Украшения лучше держать в сухом месте, раздельно, чтобы цепи не спутывались, а металлические поверхности и камни не царапали друг друга. Перед тем как убрать изделие после носки, стоит убедиться, что оно полностью сухое. В большинстве случаев этого достаточно, чтобы ежедневный контакт с осенней влажностью не отражался на внешнем виде украшений.

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Явка на выборах в Самарской области стала рекордной за 15 лет
26 сентября 2026  11:56
Явка на выборах в Самарской области стала рекордной за 15 лет
234
ГУ МВД России по Самарской области предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях
25 сентября 2026  17:58
ГУ МВД России по Самарской области предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях
738
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев дали старт производству LADA Azimut
25 сентября 2026  16:35
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев дали старт производству LADA Azimut
757
В Самарскую область поставили более 560 тысяч доз вакцины от гриппа
25 сентября 2026  15:44
В Самарскую область поставили более 560 тысяч доз вакцины от гриппа
755
В Самаре сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса
25 сентября 2026  14:48
В Самаре устанавливают обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса
531
Весь список