На премию «Цифровые решения» подали почти 1,5 тысячи заявок

В главной ИТ-премии года примут участие 932 компании из 68 регионов России. Они подали 1332 заявки в 14 номинациях. Экспертное жюри вынесет своё решение до 7 октября, а награждение победителей состоится в рамках форума «Цифровые решения».

В каких номинациях больше всего заявок

— Лучшая цифровая платформа — 274

Лучшая цифровая платформа — 274 — Лучшее индустриальное ПО — 178

Лучшее индустриальное ПО — 178 — Лучший ИИ-сервис для бизнеса — 142

Лучший ИИ-сервис для бизнеса — 142 — Инновация в сфере цифровой инфраструктуры — 102

Инновация в сфере цифровой инфраструктуры — 102 — Лучшее решение для подготовки кадров — 84

Лучшее решение для подготовки кадров — 84 — Лучший ИИ-агент — 79

Лучший ИИ-агент — 79 — Лучшее пользовательское ПО — 79

Лучшее пользовательское ПО — 79 — Лучший цифровой государственный сервис — 79

Лучший цифровой государственный сервис — 79 — Лучшее решение в сфере цифровой безопасности — 73

Лучшее решение в сфере цифровой безопасности — 73 — Лучший ИИ-сервис для государства — 68

Лучший ИИ-сервис для государства — 68 — Лучшее мобильное приложение для граждан — 58

Лучшее мобильное приложение для граждан — 58 — Лучший облачный сервис — 49

Лучший облачный сервис — 49 — Инновация в телекоме — 27

Инновация в телекоме — 27 — Лучшее мобильное приложение для бизнеса — 40

Из каких регионов подали больше всего заявок

Москва — 580 Московская область — 98 Санкт-Петербург — 82 Татарстан — 42 Якутия — 36

Когда и где наградят победителей

Премию «Цифровые решения» вручат 7 октября в Национальном центре «Россия». Начало церемонии — в 19:00 мск.