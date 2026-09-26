На премию «Цифровые решения» подали почти 1,5 тысячи заявок

В главной ИТ-премии года примут участие 932 компании из 68 регионов России. Они подали 1332 заявки в 14 номинациях. Экспертное жюри вынесет своё решение до 7 октября, а награждение победителей состоится в рамках форума «Цифровые решения».
В каких номинациях больше всего заявок
- — Лучшая цифровая платформа — 274
- — Лучшее индустриальное ПО — 178
- — Лучший ИИ-сервис для бизнеса — 142
- — Инновация в сфере цифровой инфраструктуры — 102
- — Лучшее решение для подготовки кадров — 84
- — Лучший ИИ-агент — 79
- — Лучшее пользовательское ПО — 79
- — Лучший цифровой государственный сервис — 79
- — Лучшее решение в сфере цифровой безопасности — 73
- — Лучший ИИ-сервис для государства — 68
- — Лучшее мобильное приложение для граждан — 58
- — Лучший облачный сервис — 49
- — Инновация в телекоме — 27
- — Лучшее мобильное приложение для бизнеса — 40
Из каких регионов подали больше всего заявок
- Москва — 580
- Московская область — 98
- Санкт-Петербург — 82
- Татарстан — 42
- Якутия — 36
Когда и где наградят победителей
Премию «Цифровые решения» вручат 7 октября в Национальном центре «Россия». Начало церемонии — в 19:00 мск.