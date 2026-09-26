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На премию «Цифровые решения» подали почти 1,5 тысячи заявок

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На премию «Цифровые решения» подали почти 1,5 тысячи заявок

В главной ИТ-премии года примут участие 932 компании из 68 регионов России. Они подали 1332 заявки в 14 номинациях. Экспертное жюри вынесет своё решение до 7 октября, а награждение победителей состоится в рамках форума «Цифровые решения».

В каких номинациях больше всего заявок

  • —  Лучшая цифровая платформа — 274
  • —  Лучшее индустриальное ПО — 178
  • —  Лучший ИИ-сервис для бизнеса — 142
  • —  Инновация в сфере цифровой инфраструктуры — 102
  • —  Лучшее решение для подготовки кадров — 84
  • —  Лучший ИИ-агент — 79
  • —  Лучшее пользовательское ПО — 79
  • —  Лучший цифровой государственный сервис — 79
  • —  Лучшее решение в сфере цифровой безопасности — 73
  • —  Лучший ИИ-сервис для государства — 68
  • —  Лучшее мобильное приложение для граждан — 58
  • —  Лучший облачный сервис — 49
  • —  Инновация в телекоме — 27
  • —  Лучшее мобильное приложение для бизнеса — 40

Из каких регионов подали больше всего заявок

  1. Москва — 580 
  2. Московская область — 98 
  3. Санкт-Петербург — 82
  4. Татарстан — 42
  5. Якутия — 36

Когда и где наградят победителей

Премию «Цифровые решения» вручат 7 октября в Национальном центре «Россия». Начало церемонии — в 19:00 мск.

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