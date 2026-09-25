В вагоне-ресторане самарского поезда «Жигули» разрешили бронировать столики

Пассажиры фирменного состава, курсирующего между Самарой и Москвой, получили дополнительные сервисные опции.

С 23 сентября они могут бронировать столики в вагоне ресторане «Жигулей». Об этом сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

Для бронирования нужно при покупке билета на сайте РЖД пройти по ссылке «Резерв стола в вагоне-бистро» либо, после покупки, найти ту же опцию в разделе «Мои заказы». Затем надо выбрать время, стол, а также блюда из меню, а затем оплатить заказ.

Ранее функция бронирования столика была доступна только на поездах «Аврора» (Москва – Санкт-Петербург) и «Буревестник» (Москва – Нижний Новгород).

Теперь она появилась в поезде «Жигули», а также «Премиум», курсирующем между Москвой и Казанью.

«В ближайшее время услуга станет доступна в поезде № 9/10 «Огни Саратова», а также двухэтажных поездах сообщением Москва – Воронеж», — говорится в сообщении.

Впервые сервис был запущен в июне 2026 года. Через него было оформлено свыше 1 тыс. заказов, пишет Обоз-инфо.