Сервисами Госуслуг для участников избирательного процесса воспользовались более 165 млн раз

Чтобы участие в избирательном процессе было более удобным, избиратели, кандидаты, партии и избирательные комиссии могли использовать адресные сервисы в личных кабинетах на Госуслугах. Всего за время кампании 2026 года к сервисам обратились более 165 млн раз.

Сколько было доступно личных кабинетов

— избиратели — 95,2 млн

избиратели — 95,2 млн — партии — 757

партии — 757 — кандидаты — 38,5 тыс.

кандидаты — 38,5 тыс. — избирательные комиссии разного уровня — 856,4 тыс.

Избиратели могли

— зарегистрироваться на дистанционное электронное голосование

зарегистрироваться на дистанционное электронное голосование — выбрать удобный избирательный участок

выбрать удобный избирательный участок — подать заявление на голосование на дому

подать заявление на голосование на дому — оставить заявку на помощь волонтёров

оставить заявку на помощь волонтёров — получить всю информацию о выборах, кандидатах и дополнительных возможностях на избирательных участках

Кандидаты и партии могли

— узнать о регистрации

узнать о регистрации — собрать подписи в поддержку выдвижения

собрать подписи в поддержку выдвижения — отследить готовность удостоверений

отследить готовность удостоверений — разместить свои фотографии и эмблемы

Избирательные комиссии могли

— проверить данные о выборах и референдумах

проверить данные о выборах и референдумах — следить за сбором подписей

следить за сбором подписей — формировать перечни избирательных участков для организации видеонаблюдения

формировать перечни избирательных участков для организации видеонаблюдения — назначать операторов видеонаблюдения

назначать операторов видеонаблюдения — информировать о дополнительных возможностях на избирательных участках

информировать о дополнительных возможностях на избирательных участках — размещать обучающие материалы для нижестоящих комиссий и проходить обучение

размещать обучающие материалы для нижестоящих комиссий и проходить обучение — проверять получение избирателем бюллетеня, чтобы избежать двойного голосования

Помощь в поиске информации

Все участники избирательного процесса могли узнать подробнее о выборах на Госуслугах: