Сервисами Госуслуг для участников избирательного процесса воспользовались более 165 млн раз

Чтобы участие в избирательном процессе было более удобным, избиратели, кандидаты, партии и избирательные комиссии могли использовать адресные сервисы в личных кабинетах на Госуслугах. Всего за время кампании 2026 года к сервисам обратились более 165 млн раз.
Сколько было доступно личных кабинетов
- — избиратели — 95,2 млн
- — партии — 757
- — кандидаты — 38,5 тыс.
- — избирательные комиссии разного уровня — 856,4 тыс.
Избиратели могли
- — зарегистрироваться на дистанционное электронное голосование
- — выбрать удобный избирательный участок
- — подать заявление на голосование на дому
- — оставить заявку на помощь волонтёров
- — получить всю информацию о выборах, кандидатах и дополнительных возможностях на избирательных участках
Кандидаты и партии могли
- — узнать о регистрации
- — собрать подписи в поддержку выдвижения
- — отследить готовность удостоверений
- — разместить свои фотографии и эмблемы
Избирательные комиссии могли
- — проверить данные о выборах и референдумах
- — следить за сбором подписей
- — формировать перечни избирательных участков для организации видеонаблюдения
- — назначать операторов видеонаблюдения
- — информировать о дополнительных возможностях на избирательных участках
- — размещать обучающие материалы для нижестоящих комиссий и проходить обучение
- — проверять получение избирателем бюллетеня, чтобы избежать двойного голосования
Помощь в поиске информации
Все участники избирательного процесса могли узнать подробнее о выборах на Госуслугах:
- — в специальном информационном разделе — посетили более 96 млн раз
- — у помощника Госуслуг Робота Макса — он дал более 6 млн консультаций