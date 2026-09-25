Я нашел ошибку
Главные новости:
Сегодня в самарском зоопарке отметили День амурского тигра
Сегодня в самарском зоопарке отметили День амурского тигра
От нападений медведей за последние месяцы в России погиб 21 человек
От нападений медведей за последние месяцы в России погиб 21 человек
Сервисами Госуслуг для участников избирательного процесса воспользовались более 165 млн раз
Сервисами Госуслуг для участников избирательного процесса воспользовались более 165 млн раз
Юные спортсмены из Самарской области приняли участие в Межрегиональном детском турнире по адаптивному хоккею
Юные спортсмены из Самарской области приняли участие в Межрегиональном детском турнире по адаптивному хоккею
Низкая активность по подготовке к зиме 20 управляющих компаний Самарской области на контроле надзорных органов и энергетиков
Низкая активность по подготовке к зиме 20 управляющих компаний Самарской области на контроле надзорных органов и энергетиков
Юлия Ашуркова посетила Самарский завод электромонтажных изделий, которому в этом году исполнилось 65 лет
Юлия Ашуркова посетила Самарский завод электромонтажных изделий, которому в этом году исполнилось 65 лет
Рекордная жара в Европе повысила крепость шампанского
Рекордная жара в Европе повысила крепость шампанского
Самара готовится к большой студенческой игре КВН
Самара готовится к большой студенческой игре КВН
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.91
0.51
EUR 96.89
0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча «Время собирать кирпичи»
В Самаре 3 октября состоится второй благотворительный инклюзивный показ «Мода без границ»
Воспитанники соцучреждений Самарской области принимают участие в окружном фестивале одаренных детей «Вернуть детство»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Сервисами Госуслуг для участников избирательного процесса воспользовались более 165 млн раз

142
Сервисами Госуслуг для участников избирательного процесса воспользовались более 165 млн раз

Чтобы участие в избирательном процессе было более удобным, избиратели, кандидаты, партии и избирательные комиссии могли использовать адресные сервисы в личных кабинетах на Госуслугах. Всего за время кампании 2026 года к сервисам обратились более 165 млн раз.

Сколько было доступно личных кабинетов

  • —  избиратели — 95,2 млн
  • —  партии — 757
  • —  кандидаты — 38,5 тыс.
  • —  избирательные комиссии разного уровня — 856,4 тыс.

Избиратели могли

  • —  зарегистрироваться на дистанционное электронное голосование
  • —  выбрать удобный избирательный участок
  • —  подать заявление на голосование на дому
  • —  оставить заявку на помощь волонтёров
  • —  получить всю информацию о выборах, кандидатах и дополнительных возможностях на избирательных участках

Кандидаты и партии могли

  • —  узнать о регистрации
  • —  собрать подписи в поддержку выдвижения
  • —  отследить готовность удостоверений
  • —  разместить свои фотографии и эмблемы

Избирательные комиссии могли

  • —  проверить данные о выборах и референдумах
  • —  следить за сбором подписей
  • —  формировать перечни избирательных участков для организации видеонаблюдения
  • —  назначать операторов видеонаблюдения
  • —  информировать о дополнительных возможностях на избирательных участках
  • —  размещать обучающие материалы для нижестоящих комиссий и проходить обучение
  • —  проверять получение избирателем бюллетеня, чтобы избежать двойного голосования

 

Помощь в поиске информации

Все участники избирательного процесса могли узнать подробнее о выборах на Госуслугах:

  • —  в специальном информационном разделе — посетили более 96 млн раз
  • —  у помощника Госуслуг Робота Макса — он дал более 6 млн консультаций

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
ГУ МВД России по Самарской области предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях
25 сентября 2026  17:58
ГУ МВД России по Самарской области предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях
294
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев дали старт производству LADA Azimut
25 сентября 2026  16:35
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев дали старт производству LADA Azimut
324
В Самарскую область поставили более 560 тысяч доз вакцины от гриппа
25 сентября 2026  15:44
В Самарскую область поставили более 560 тысяч доз вакцины от гриппа
338
В Самаре сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса
25 сентября 2026  14:48
В Самаре устанавливают обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса
351
В Самарской области один человек пострадал при повреждении поезда
25 сентября 2026  10:40
В Самарской области один человек пострадал при повреждении поезда
401
Весь список